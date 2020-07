Dare visibilità alla tua azienda diventa più conveniente: aumentato fino al 50% il bonus pubblicità

La conseguenza del lockdown ha costretto milioni di imprese ad affrontare il mercato ridefinendo i piani commerciali e riprogettando o posticipando le spese pubblicitarie per contenere il più possibile i danni derivanti da un fatturato non del tutto in linea con quello atteso per poter rilanciare le vendite.

A sostenere e riconoscere l’importanza della comunicazione e della pubblicità per qualsiasi attività, azienda o brand che decida di investire in pubblicità arriva dal Governo con il recente Decreto Rilancio che modifica e aggiorna ulteriormente la disciplina del precedente bonus pubblicità.

L’obbiettivo del bonus è quello di aiutare le aziende a crescere ed evitare di scomparire definitivamente attraverso la comunicazione, incentivando gli investimenti pubblicitari di chi promuove la propria azienda e i propri prodotti. Il credito di imposta infatti, oltre ad essere applicato sul totale dell’investimento, viene aumentato dal 30% al 50% della spesa totale, per tetto massimo di spesa pari a 60 milioni di euro.

Nello specifico, nella nuova disposizione introdotta nel D.l., il beneficio economico viene concesso nella misura di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui quotidiani online, periodici e cartacei e nel limite di 20 milioni di euro per le emittenti televisive, radiofoniche e digitali.

In particolare, potranno beneficiare del bonus pubblicità tutti i lavoratori, enti no profit, aziende che effettuano nel corso del 2020 campagne su stampa online, periodica, emittenti televisive, radiofoniche e quotidiani cartacei.

Per poter usufruire del credito di imposta al 50% è necessario presentare una prima comunicazione telematica attinente alle spese previste tra il 1 e il 30 settembre 2020, a cui dovrà seguire quella sostitutiva relativa agli investimenti reali del 2020 da consegnare nei primi mesi del 2021.

Un bonus pubblicità che equivale ad un aiuto importante per tutte le aziende, anche e soprattutto per le più piccole che possono cogliere l’opportunità di sfruttare il grande potenziale della comunicazione per farsi conoscere, apprezzare ed aumentare la propria rete di contatti.

