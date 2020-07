Alla scoperta dei paesi dell’Alta Val di Non con una simpatica “Caccia al tesoro 4.0”

«In tempi di Covid non possiamo stare vicini, perciò vi proponiamo un gioco per grandi e piccini. Il tesoro che potrete guadagnare per i nostri bei paesi vi farà viaggiare. Un percorso da fare da soli o in compagnia, con i bambini, i morosi o la zia. Per i più sportivi anche in bicicletta, oppure in macchina, a piedi o in lambretta. Se in questa impresa cimentarti vorrai, scrivi una e-mail che spedire dovrai. Solo così riceverai la mappa e l’indizio per la prima tappa. Ricorda: porta con te il tuo cellulare, perché un bel po’ di foto dovrai fare! Pronti a partire? Zaino in spalla! Astuti come volpi e leggeri come una farfalla!».

Con questa simpatica filastrocca in rima le Pro Loco dell’Alta Val di Non invitano valligiani e turisti a partecipare all’innovativa “Caccia al tesoro 4.0”, iniziativa accattivante realizzata per scoprire i paesi dell’alta valle e le loro bellezze.

Per prender parte alla proposta basta inviare un’e-mail con scritto “Partecipo” all’indirizzo altavaldinon.cacciaaltesoro@gmail.com e, una volta ricevuta la mappa, si potrà iniziare la propria avventura.

Pubblicità Pubblicità

In ogni posto si troveranno l’indizio per il luogo successivo e dei suggerimenti per allargare le proprie conoscenze sulla zona. Bisognerà scattarsi un selfie che renda evidente la propria presenza sul posto: una volta conquistate tutte le tappe, per ricevere il premio (che andrà ritirato in uno degli uffici Pro Loco di Cavareno, Fondo o Romeno) bisognerà inviare un’e-mail con tutte le foto.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a uno degli uffici Pro Loco aperti (Cavareno, Fondo, Romeno), alla sede della Ciaspolada di Fondo o al numero 0463.830180 dal lunedì al venerdì oppure allo 0463.880088 il sabato.

È possibile partecipare alla “Caccia al tesoro 4.0” fino al 15 settembre prossimo.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità