Al Palaghiaccio si pattina anche il mese di agosto

Con le temperature di questi giorni, pensare di poter trascorrere qualche ora in un pala ghiaccio facendo anche sport, è un’idea decisamente allettante.

La proposta è del Circolo Pattinatori Artistici Trento che propone dei corsi per adulti dal 10 al 14 agosto e dal 24 a 28 agosto dalle 20 alle 21.

Un’ora dedicata agli adulti, ma in contemporanea saranno organizzati anche dei corsi strutturati per principianti al costo di 50 euro a settimana al quale è da aggiungere quello dell’iscrizione per un totale di 5 lezioni dal lunedì al venerdì.

Per i più esperti c’è anche la possibilità dell’allenamento autogestito, accettando le regole di sicurezza indicate dalla società e dall’insegnante in pista, al costo di 8 euro l’ora.

Infine lezioni private su prenotazione al costo di 25 euro l’ora. Il termine massimo per le iscrizioni è il 30 luglio ed il corso sarà organizzato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per maggiori informazioni, iscrizioni o prenotazioni si può chiamare il numero 338-7449563. Per scaricare i moduli per l’iscrizione: www.icetrento.it/lora-degli-adulti. Ci sono ancora dei posti disponibili.

