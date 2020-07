Soccorsi in mare 11 tunisini con bagagli e un barboncino al guinzaglio

Sembrava uno dei tanti barchini intercettati dalla guardia costiera a Lampedusa. Ma sull’imbarcazione recentemente sbarcata sull’isola siciliana non c’erano solo undici immigrati tra cui tre donne, ma anche un barboncino tenuto al guinzaglio.

A darne notizia è il Corriere della Sera nell’edizione del 20 luglio 2020

Gli immigrati sono stati intercettati e trasbordati sul gommone della Guardia costiera. I migranti tutti palestrati e col pancione, in ottime condizioni, in pantaloncini, occhiali da sole e sigaretta in mano, sono stati fatti sbarcare a molo Madonnina. Le tre donne, una delle quali con un grosso cappello di paglia, avevano con loro anche dei bagagli.

Altri sette tunisini sono stati rintracciati, dalla Guardia di finanza, sugli scogli di Portu ‘Ntoni, accanto a Cala Croce. I migranti sono riusciti ad arrivare sulla terraferma e stavano abbandonando il barchino che gli aveva consentito l’approdo quando sono stati avvistati ed è scattato l’allarme. L’area di Portu ‘Ntoni e Cala Croce sono tradizionalmente affollate dai turisti.

Intanto ogni giorno sbarcano abusivamente sulle coste italiane, complice il bel tempo, circa 500 immigrati al giorno. I centri di accoglienza ormai sono allo stremo e solo ieri si è registrata la fuga di circa 400 immigrati in quarantena da due diversi centri (qui il filmato). Vere e proprie bombe sanitarie in giro per il nostro paese.

