In questo weekend è stato organizzato l’ennesimo rave party abusivo in Maranza. La zona è sempre la solita: i prati di Pramarquart che insieme al Parco alle Gorghe è la zona più ambita per eventi del genere.

Al party hanno partecipato centinaia di giovani provenienti anche da fuori regione e attrezzati con camper, roulotte e tende.

Gli spazi che una volta ospitavano le polveriere militari sono ora sono diventati il luogo i cui i giovani festeggiano abusivamente all’insegna della musica techno e dello sballo totale. In questi ritrovi infatti droghe di qualsiasi tipo e alcool abbondano.

Nella zona in questo weekend si è celebrato anche un matrimonio. Al termine della cerimonia uno degli invitati è scivolato procurandosi un profondo taglio alla testa.

L’incidente ha richiesto l’intervento dell’ambulanza, che inizialmente non è riuscita a passare per via delle auto parcheggiate, che bloccavano volontariamente la strada. Solo l’arrivo dei carabinieri ha permesso all’ambulanza di passare.

Nell’organizzare questi rave party si compiono diversi reati: violazione delle aree inibite alla circolazione attraverso la forzatura delle stanghe di protezione, parcheggio abusivo volto a bloccare la strada, cumulo di rifiuti e deiezioni sparsi per il bosco, e disturbo della quiete pubblica per via dell’assordante musica techno, udibile fino a chilometri di distanza.

Ogni volta arrivano decine di chiamate alle Forze dell’ordine, ma puntualmente la risposta è quella dell’impossibilità a intervenire per la mancanza di uomini. Da anni questi rave continuano quindi ad essere impuniti.

Questo tipo di eventi peraltro vengono ben evidenziati e pubblicizzati sui Social Network qualche settimana prima. Basterebbe quindi che le forze dell’ordine si recassero immediatamente nel luogo della festa ed identificare le persone presenti e procedere con sanzioni che inducano gli organizzatori a chiedere le autorizzazioni necessarie e i convenuti ad evitare di violare i divieti esistenti.