Polizia Locale: arrestato 24 enne nigeriano per spaccio

Il Nucleo Civico della Polizia locale ha proceduto oggi all’arresto di un cittadino nigeriano di 24 anni, residente in un sobborgo del Comune di Trento, colto in flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente di tipo eroina.

L’operazione è avvenuta nel corso dei controlli quotidiani sul territorio volti a garantire la sicurezza urbana ed il contrasto alla microcriminalità ed in particolare quelli in abiti civili ed in divisa in piazza Dante, finalizzati al contrasto del degrado urbano e alla repressione del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti.

Verso le 12.15 il personale del Nucleo Civico della Polizia Locale notava l’uomo, noto agli operanti, cedere qualcosa ad un cittadino italiano che la occultava immediatamente in una tasca dei pantaloni.

Insospettiti, provvedevano a fermare il soggetto destinatario della consegna, che dava immediatamente segni di evidente nervosismo, mentre altri agenti fermavano il cittadino nigeriano.

Messo alle strette, l’acquirente consegnava agli agenti 6 ovuli di eroina che dichiarava di avere appena acquistata dall’uomo appena fermato.

Questo veniva condotto presso il Comando della Polizia locale e sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale veniva rinvenuta una somma di denaro superiore a 400 euro in banconote di piccolo taglio, anch’esse sottoposte a sequestro in quanto proventi dell’attività di spaccio.

La perquisizione veniva estesa al domicilio del fermato, dove veniva rinvenuto un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente tipo marijuana.

Il soggetto veniva dichiarato in stato di arresto e custodito presso la camera di sicurezza della Polizia locale in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà domani presso il palazzo di giustizia di largo Pigarelli.