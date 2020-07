Pattini ci ricasca, Moranduzzo: «Sulla sicurezza a Trento dal Patt solo belle parole»

Le uscite e le stravaganze del consigliere comunale del Patt Alberto Pattini piccolo vassallo di Franco Ianeselli sono ormai all’ordine del giorno, soprattutto in prossimità delle elezioni.

Per lui si registra una nuova contraddizione.

Nella giornata di ieri ha voluto incontrare il titolare dell’hotel Everest Giorgio Sembenotti dopo l’aggressione subita dai suoi dipendenti da un gruppo di Rom ubriachi.

L’incontro però sembra non sia andato come sperava. Infatti l’esponente della maggioranza di centro sinistra è stato accolto fra il gelo assoluto.

Poi ha avuto anche la «grande» idea di presentare, pubblicizzandola con una gran cassa mediatica, una domanda di attualità ponendo un quesito al sindaco e a alla sua maggioranza (cioè anche a se stesso).

Alberto Pattini ha deciso di chiedere spiegazioni in merito ad un’aggressione avvenuta presso l’Hotel Everest in corso degli Alpini a Trento, ma è talmente interessato alla cosa che sbaglia anche data collocando l’episodio come successo la domenica anziché il sabato (sotto lo scritto di Pattini): roba da non credere insomma.

Non solo: Pattini chiede se la polizia abbia identificato gli aggressori Rom quando già ieri pomeriggio la Questura attraverso i media aveva già informato di aver preso delle misure contro gli aggressori. Siamo quindi al paradosso: un consigliere comunale presenta una interrogazione riportando la data dell’episodio sbagliata e chiedendo cose alle quali gli interessati hanno già dato risposta. Propaganda? Strumentalizzazione? Poco informazione? Ai posteri l’ardua sentenza. Saranno i cittadini e soprattutto gli elettori a rispondere.

L’iniziativa di Pattini pubblicata sulla sua pagina facebook non ha avuto molto successo: due soli gli interventi degli internauti molto critici nei suoi confronti.

Sul quanto successo ieri è intervenuto anche Devid Moranduzzo che spiega come sia difficile «far dimenticare ai cittadini 11 anni di amministrazione targata PATT-PD fallimentare per la città di Trento».

«Apprendo – scrive Moranduzzo in una breve nota – che il Consigliere comunale Alberto Pattini ha deciso di chiedere spiegazioni in merito ad un’aggressione avvenuta presso l’Hotel Everest in corso degli Alpini a Trento. Non risultano – al momento – aggressioni avvenute nella giornata di domenica, eppure il Consigliere Pattini ha affermato che questa si sia svolta di domenica e non di sabato: nei fatti ennesimo esempio di come ci sia scarsa attenzione da parte della coalizione di centrosinistra a quanto avviene in città tanto da presentare una domanda di attualità inesatta. Spero che si sia trattato di una semplice svista».

E ancora: «Un fatto increscioso, ma non ci stupiamo più di nulla. Trento necessita di un’amministrazione comunale che mostri maggiore attenzione nei confronti della sicurezza, chiedendo – per esempio – l’utilizzo dell’esercito nei punti più delicati della Città, così come da me richiesto in una mozione approvata nel 2018 – sottoscritta anche da tutti i miei colleghi di partito – quando sedevo nei banchi del Consiglio comunale».

Nella mozione Moranduzzo impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale a stabilire quanto prima dei contatti con le autorità militari preposte e presenti sul territorio, allo scopo di pianificare un contributo da parte dell’Esercito Italiano, con mezzi e uomini, alle Forze dell’Ordine che attualmente stanno già presidiando il territorio cittadino; a concordare con le autorità militari preposte, la presenza fissa di pattuglie dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade sicure” nei posti sensibili della città, come ad esempio piazza Dante, piazza S.Maria Maggiore, via Pozzo e le zone ad alto rischio di episodi criminosi come il quartiere del Magnete, del Tridente e di Canova di Gardolo e a concordare tempestivamente con le autorità militari preposte e con i responsabili delle Forze dell’Ordine già presenti sul territorio, l’eventuale estensione ad altri rioni cittadini del supporto di uomini e mezzi dell’Esercito Italiano nell’ambititi dell’Operazione Strade Sicure, qualora se ne verificasse la necessità.

Moranduzzo ora chiede «cosa è stato fatto da allora se non una politica da parte del centrosinistra che si è basata solo su promesse vaghe e senza alcun obiettivo raggiunto. Questo lo fa soprattutto il PATT che promette e basta. E’ tempo di cambiare»