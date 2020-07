Falsi documenti per superare l’esame di guida: arrestato 36 enne ghanese a Trento

Nella giornata di ieri 27 luglio 2020, durante l’espletamento di un servizio di polizia giudiziaria presso la Motorizzazione Civile di Trento mirato al contrasto di reati relativi all’ottenimento illecito di abilitazioni alla guida, personale in abiti civili della Squadra di Polizia Giudiziaria di questa Sezione monitorava e successivamente controllava un candidato, che avendo già superato l’esame di teoria, era in procinto di iniziare la prova pratica di guida.

Il soggetto, di origini ghanesi, aveva esibito al funzionario della Motorizzazione Civile di Trento preposto all’esame i documenti necessari tra cui la carta d’identità di nuova generazione di tipo “card”, il permesso di soggiorno, tutti intestati al nominativo del candidato.

Sia la carta d’identità che il permesso di soggiorno riportavano la fotografia del candidato che si accingeva a svolgere l’esame.

Pubblicità Pubblicità

I servizi erano stati predisposti in accordo con il personale della Motorizzazione Civile in quanto erano emersi elementi da far presupporre la possibilità che taluni candidati potevano farsi sostituire da terzi al fine di superare la prova ed ottenere l’abilitazione alla guida in maniera illecita.

Da una accurata verifica dei documenti esibiti emergevano perplessità circa la reale identità del candidato e circa la genuinità dei documenti forniti dal medesimo.

Infatti, lo stesso veniva accompagnato presso questa Sezione e tramite gli accertamenti foto dattiloscopici emergeva trattarsi di altro soggetto.

Pubblicità Pubblicità



I documenti utilizzati risultavano falsi in quanto riportavano le esatte generalità del candidato, con le medesime date di rilascio dei documenti originali, ma con la fotografia di un’altra persona ovvero precisamente quella del soggetto fermato.

Per tali ragioni quest’ultimo identificato per J.M., classe 1984 e residente nella provincia di Bergamo veniva dichiarato in arresto per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi (permesso di soggiorno e carta d’identità) e falsità ideologica.

Il processo verrà presumibilmente celebrato nella mattinata odierna.