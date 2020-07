Assegnati alla Provincia spazi finanziari per oltre 17 milioni per operazioni di investimento

Via libera dalla Giunta provinciale all’intesa fra Provincia e Consiglio delle autonomie locali relativa agli spazi finanziari per operazioni di indebitamento previste dalla normativa nazionale sul pareggio di bilancio.

La decisione, che segue alla firma, lo scorso 7 luglio, della seconda integrazione al Protocollo d’intesa in materia di finanza locale, prevede l’assegnazione alla Provincia, da parte dei Comuni, di spazi finanziari, pari alla spesa per il “rimborso prestiti” prevista nell’esercizio 2020 dei bilanci di previsione comunali, per complessivi 17.629.187 euro.

Le parti, lo ricordiamo, avevano già condiviso di estendere l’intesa in ambito provinciale in materia di indebitamento anche per gli anni dal 2021 al 2023, con conseguente assegnazione alla Provincia anche degli spazi finanziari “rimborso prestiti”, previsti negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione dei Comuni trentini.

