È pronta la nuova area cani a Brentonico. Per l‘assessore allo sport, turismo, agricoltura e foreste Moreno Togni, che ha seguito in prima persona il progetto: «Il nostro territorio dispone di circa 6.000 ettari, molti dei quali su terreno aperto, ma la richiesta di residenti e turisti ci ha comunque spronato a individuare uno spazio dove poter far correre e sfogare gli amici a quattro zampe. Si tratta infatti di una “area di sgambamento cani”, recintata e con alcuni servizi appositi, adatta appunto per far correre liberi gli animali domestici che sono sempre più numerosi nelle famiglie e tengono tanta compagnia specie a chi è da solo».

A collaborare nella realizzazione del progetto è stato anche l’assessore al cantiere comunale e arredo urbano Ivano Tonolli.

Non sempre c’è la possibilità di portare i cani in giro per i boschi o i prati, dove comunque devono essere tenuti al guinzaglio o sotto stretto controllo del conduttore che li deve immediatamente richiamare in caso si incontrasse qualcun altro.

E così è stato individuato uno spazio alberato, a valle dell’area di sosta camper, in una zona strategica in quanto è vicina al centro del paese ma nel contempo tranquilla.

Una volta verificate le conformità urbanistiche e individuati i fondi per l’esecuzione dell’opera, i lavori si sono conclusi in pochi giorni dopo l’obbligata pausa causata dalla pandemia.

Intanto, sono già arrivati apprezzamenti da alcuni appassionati cinofili che hanno confermato la funzionalità dell’area, che sarà presto corredata di una fontanella per far bere gli animali, e di altri complementi per renderla ancor più fruibile.

