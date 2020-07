Pellizzano, via alle attività di controllo ambientale per il monitoraggio della qualità dell’aria

A seguito dei dati emersi dal “Biomonitoraggio della qualità ambientale in Val di Sole”, nelle prossime settimane a Pellizzano prenderanno il via delle attività di controllo ambientale.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’iniziativa sono l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente e il Corpo Forestale Trentino, con la collaborazione del Comune di Pellizzano.

Queste attività fanno seguito, come detto, al “Biomonitoraggio della qualità ambientale in Val di Sole” effettuato dalla Libera Università di Bolzano con la collaborazione dell’Associazione Apicoltori della Val di Sole, dove erano emersi dei dati anomali relativi alla presenza di metalli pesanti (piombo in particolare) nei pollini raccolti dagli apiari di Pellizzano.

Per approfondire la questione, l’Appa di Trento, dopo un primo sopralluogo sul posto, sta svolgendo tutte le operazioni preliminari per l’avvio di una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria che avrà come principale obiettivo l’analisi chimica del particolato atmosferico.

Questo permetterà di appurare l’eventuale presenza di metalli pesanti nell’aria, qualunque sia la loro sorgente, sia antropica, sia naturale.

