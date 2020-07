Magrebino prende a calci una moto per divertimento alla Portela. Il video

Oggi alle 18.00 alla Portela ennesimo e brutto episodio di vandalismo che ha coinvolto suo malgrado un dipendente del supermercato Tovazzi di via Torre Vanga.

Tre magrebini, indicati come spacciatori e nullafacenti e tra coloro che tengono in scacco i residenti del quartiere con continue minacce, atti vandalici e insulti di tutti i tipi, stavano litigando fra di loro quanto uno di loro si è staccato dal gruppo dirigendosi verso il parcheggio delle motociclette ubicato nel vicolo che unisce via Torre Vanga con Via Roma.

L’uomo decisamente fuori controllo ha cominciato a prendere a calci una moto che sotto i colpi è crollata per terra. Nel video è possibile notare la violenza usata dal magrebino usata solo per sfogare i suoi istinti e il suo nervosismo dopo la lite con gli altri due. Ed è un vero miracolo che si sia accanito solo contro una motocicletta e non abbia preso di mira anche le altre.

L’insano e vigliacco gesto del magrebino, conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato però ripreso da una telecamera di un circuito di sorveglianza. Le grida dei tre e il rumore della moto caduta per terra hanno attirato nel frattempo l’attenzione dei dipendenti del Supermercato Tovazzi. Uno di questi si è subito accorto che la moto danneggiata era purtroppo la sua.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, ma il gruppetto nel frattempo si era dileguato. Nonostante i gravi danni subiti e le testimonianze video che inchiodano il responsabile non è stata sporta nessuna denuncia, anche perché il reato di danneggiamento rientra in quelli depenalizzati dal governo Renzi, e quindi di fatto il vandalo non sarebbe stato imputabile per nessun reato.

Dopo il danno insomma arriva anche la beffa. Il dipendente del Tovazzi dovrà spendere i soldi guadagnati onestamente e con il sudore per aggiustare la propria motocicletta mentre lo spacciatore nulla facente la passerà liscia.

