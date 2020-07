La campionessa italiana di body-painting Serena Dalla Torre approda ai campionati mondiali

Serena Dalla Torre, l’artista nonesa originaria di Flavon (ma bolognese di adozione) Campionessa Italiana di Body Painting, questa volta ha fatto il grande salto ed è approdata ai mondiali.

Sono stati dei campionati insoliti, questi, a causa dell’epidemia da Coronavirus, perchè si sono svolti ‘a domicilio’, cioè attraverso telecamere, artisti di tutto il mondo hanno partecipato dal loro paese, nei loro laboratori dipingendo da soli senza assistenti, mentre la giuria osservava online i loro lavori; consentita solo la presenza dei fotografi.

A questo mondiale, che si è svolto sabato 11 luglio scorso, hanno preso parte 600 partecipanti da 55 nazioni, con 17 fusi orari diversi; lo show “WBF 2020 Covid Special Edition”, è stato trasmesso in diretta tv da Klagenfurt am Wörthersee – Carinthia, in Austria; il tema da sviluppare era Psychedelic Circus.

Pubblicità Pubblicità

Nonostante fosse stata la prima volta, Serena è riuscita a conquistare un prestigioso 13mo posto nella sua categoria, brush/sponge (pennello e spugna), su 130 concorrenti.

Commenta Serena: “E’ stato un lavoro duro, ci hanno concesso 8 ore rispetto alle solite 6, visto che dovevamo dipingere senza assistenti, e la mia modella Reira Nanami è stata davvero molto brava. I lavori sono stati valutati anche dalle fotografie inviate, e sicuramente hanno mandato foto migliori delle mie; sono comunque molto soddisfatta, questa prima volta mi è servita per capire alcune cose che mi saranno utili per l’anno prossimo”.

Da qui si deduce che Serena vuole iscriversi ai mondiali del 2021, e certamente la prossima volta centrerà l’obiettivo, come sempre, visto ha già conquistato innumerevoli titoli, tra i quali il più importante (finora) è stato sicuramente quello di Campionessa Italiana.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Serena, dopo aver frequentato il liceo scientifico B.Russel, ha studiato al DAMS di Bologna – Alma Mater Studiorum – e ha conseguito il Master of Art and Culture Management-Tsm; attualmente è occupata presso gli studi Serpainting e Belly Painting a Bologna dove si dedica a dipingere le persone con un settore riservato ai pancioni delle mamme in attesa ed al truccabimbi.

Per rivedere la gara basta accedere alla pagina Facebook World Bodypainting Festival

Le immagini sono state scattate dal fotografo Enrico Uboldi Info: Facebook Serena Dalla Torre