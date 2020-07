Il Covid non ferma il Comitato Charta della Regola di Cavareno: tante le iniziative per l’estate 2020

Anche se alcuni progetti non potranno essere riproposti e altri saranno inevitabilmente ridimensionati, il Comitato Charta della Regola di Cavareno, da anni impegnato nella rievocazione di scene di vita del XVII secolo, desidera lanciare un concreto messaggio di positività proponendo una serie di iniziative per l’estate 2020.

«Sicuramente – affermano i rappresentanti del Comitato – il 2020 sarà ricordato per la terribile emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero e che ha obbligato ognuno di noi a cambiare le proprie abitudini: dalle piccole attività quotidiane alle iniziative più importanti».

Come detto, molti dei progetti del Comitato non potranno essere riproposti, altri dovranno essere pesantemente ridimensionati in ottemperanza alle disposizioni di legge.

«Tuttavia, pur nei limiti imposti, vogliamo essere propositivi e organizzare quanto possibile per la comunità e per i turisti che sceglieranno le nostre montagne per un periodo di riposo e serenità – aggiungono i membri del Comitato –. Tutto questo in attesa, ovviamente, di ritornare presto alla normalità. Come noto, le iniziative che proponiamo si prefiggono di salvaguardare il passato andando al di là dell’aspetto folcloristico per riconoscerci in tutti coloro che, prima di noi, hanno dovuto superare difficoltà e pericoli riuscendo a farcela con impegno, credendo nella forza della comunità, collaborando e aiutandosi. Un impegno che vuole essere anche un augurio per un’estate positiva e serena».

UN’ESTATE RICCA DI APPUNTAMENTI – È ricco di appuntamenti da non perdere il calendario estivo proposto dal Comitato Charta della Regola.

A cominciare dalla tradizionale “Procession del voto”, quest’anno quanto mai significativa proprio per il momento critico che stiamo attraversando. Si tratta infatti di un percorso di preghiera scandito da parole per riflettere e trovare conforto. Appuntamento nella chiesa di Santa Maria Maddalena venerdì prossimo 31 luglio alle 21.15.

Sabato 1° agosto alle 21, invece, nella sala della Cassa Rurale Novella Alta Anaunia si terrà la presentazione del “Cialènder Nònes 2021”. Da diciotto anni il calendario accompagna i giorni nonesi con immagini e poesie a tema. Quest’anno sarà un viaggio nella valle dei castelli attraverso le incisioni ottocentesche di Johanna von Isser Grossrubatscher.

Per quattro lunedì a partire da oggi, 27 luglio alle 21, e poi il 3, 10, 17 agosto, sempre la sala della Cassa Rurale Novella Alta Anaunia ospiterà “El ciampanil el conta na storia – Sfogliando l’album dei ricordi”, le memorie del paese non relegate al passato, capitolo chiuso di un tempo andato ma come qualcosa che vive nel presente nella consapevolezza che l’avvenire è anche ciò che eravamo.

“Le fiabe dei nonni per viaggiare nel tempo” è invece il titolo delle serate che si svolgeranno per quattro venerdì con l’intento di trovare, attraverso la voce narrante, momenti di vita passata.

I “Vecchi mestieri e materiali naturali per giocare con la nostra creatività” saranno poi dei sabati nei quali mani e mente insieme faranno scoprire ad ognuno cosa si è capaci di fare. Appuntamento in piazza G. Prati alle 16 il 1°, l’8 e il 22 agosto.

Sono stati inoltre realizzati dei brevi filmati sui lavori tradizionali, per non perdere neanche quest’anno un appuntamento irrinunciabile. Potranno essere visti su Youtube.com cercando “Charta della Regola di Cavareno”.

Il paese verrà anche decorato con vecchie ruote di carro e fiori. Ruota che è un simbolo della Charta della Regola e che quest’anno vuole essere anche un augurio di cambiamento. Le vetrine dei negozi, come negli anni scorsi, saranno decorate a tema Regola.

Il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 18.30 viene aperta “La ciasa contadina”, un’occasione unica per immergersi nella vita quotidiana di un tempo, e tutti i sabati fino al 29 agosto – dalle 16.30 alle 18.30 – sarà aperta e visitabile la chiesetta di San Fabiano del XIV secolo.

DAL 1992 UNA RIEVOCAZIONE STORICA – Il Comitato Charta della Regola si occupa di organizzare dal 1992 una rievocazione storica degli antichi ordinamenti comunitari e dei mestieri tradizionali che si svolge nel mese di agosto.

Il paese di Cavareno si trasforma per l’occasione in un vero e proprio borgo medioevale, per ricordare il periodo della Charta della Regola, l’antico statuto che stabiliva le regole della vita associata contadina, dal taglio del fieno all’organizzazione sociale.

La manifestazione si propone quindi di far rivivere l’atmosfera della vita contadina di un tempo e di far conoscere gli antichi mestieri. Uno spettacolo che rivedremo nell’estate 2021.