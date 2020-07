Escono di strada, «atterrano» su una legnaia e fuggono dopo aver abbandonato l’auto. Rintracciati e multati di 1.000 euro

Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cavalese, durante i controlli sul territorio per prevenire e nel caso, reprimere i reati nelle valli di Fiemme e Fassa, sono intervenute per un incidente nei pressi di Tesero che soltanto per caso non ha avuto un tragico epilogo.

Un veicolo uscito di strada è decollato ed è letteralmente “atterrato” su una legnaia. La Centrale Operativa, avvisata da un testimone, ha inviato sul posto un equipaggio del Radiomobile, che ha constatato la fuga degli occupanti del mezzo.

Gli accertamenti e la raccolta delle testimonianze hanno comunque consentito di ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare i responsabili, che dovranno rispondere di numerose violazioni al Codice della Strada, per un importo di circa 1.000 euro in contravvenzioni, oltre al ritiro della patente per l’autista.

Pubblicità Pubblicità