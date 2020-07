Dal 1° agosto nuovi orari per l’Acquacenter di Malé

Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 19, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 20.30 e la domenica dalle 10 alle 14.30.

Sono questi i nuovi orari dell’Acquacenter di Malé che entreranno in vigore a partire da sabato prossimo 1° agosto.

La piscina solandra, dopo la chiusura forzata iniziata a marzo imposta dalla pandemia, ha riaperto i battenti con i primi di luglio, in linea con gli altri centri natatori.

Grazie a un protocollo rigido, agli ingressi contingentati stabiliti dalle normative tuttora in vigore, alla costante sanificazione e igienizzazione da parte del personale, l’impianto natatorio di Malé è accessibile e fruibile in tranquillità da parte degli utenti.

«Chiaramente i sacrifici in termini economici sono pesanti – spiega l’amministratore unico Giuliano Zanella – basti pensare che, in caso di maltempo, il numero massimo di accessi all’impianto è di 61 persone. E siamo ormai ad agosto, che solitamente rappresenta il mese migliore in termini di incasso. Stiamo quindi cercando nuove formule, ma siamo anche penalizzati dalla profondità delle vasche».

La vasca ricreativa, infatti, è profonda 130 centimetri ed è quindi parecchio alta per i bambini. Per rendere maggiormente accessibile la vasca nuoto, che può accogliere più utenti (44 contro i 16 della ricreativa), è stata quindi alzata la temperatura dell’acqua.

«Siamo in contatto con quasi tutte le piscine del Trentino, e non solo, per continui scambi di informazioni – aggiunge Zanella –. Il numero di ingressi registrati in questo mese di “prova” è in linea percentualmente con le altre strutture. Anche da parte del sindaco di Malè Bruno Paganini, che ringrazio, il monitoraggio sulla struttura è costante».

Per il mese di agosto, come detto, è stato modificato l’orario di apertura dell’impianto. Stanno partendo poi i corsi di nuoto avanzato di propaganda e, per settembre (pandemia permettendo), sono già stati confermati alcuni ritiri di squadre importanti.