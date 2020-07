5.600 residenti in Trentino pronti a lavorare da subito, Bastiani: «Situazione paradossale, Fai Cisl aveva ragione»

L’agenzia del lavoro di Trento ha diffuso i dati al 30 giugno delle possibili persone disponibili per lavorare.

Sono 6.561 e di questi i residenti in Trentino sono 5.600 e il 70% dei residenti sono italiani.

Il 90% delle persone sul mercato riferisce il dottor Salomone, responsabile dell’agenzia del lavoro «è disponibile a lavorare fin da subito; il 65% (3.600 persone) su tutto il territorio provinciale».

Secondo il funzionario le imprese del territorio potrebbero sottovalutare l’offerta italiana e in particolare trentina. «La modalità classica è di aspettare le famiglie rumene. E poi rimane una certa diffidenza, che non si riesce a sradicare, verso i trentini e gli italiani in genere. E questo è in qualche modo paradossale».

Ieri il segretario della Fai Cisl Trentino Fulvio Bastiani era intervenuto duramente sulla questione spiegando che «Gli italiani e i Trentini c’erano, ed erano disponibili bastava solo assumerli»

Dopo i dati dell’agenzia del lavoro, che danno gli danno ragione, oggi è tornato sull’argomento.

«I dati forniti dal Presidente dell’Agenzia del Lavoro, Dottor Salomone, confermano in modo inequivocabile ciò che la Fai Cisl del Trentino sostiene. Al 30 giugno più di 6500 persone, avevano dato la loro disponibilità a lavorare nelle campagne del Trentino. Di queste 5600 circa sono residenti in Trentino e molti disoccupati sono disponibili a lavorare fin da subito. Lo erano probabilmente anche per la raccolta dei piccoli frutti, operazione ormai iniziata da quasi due mesi: ben pochi trentini ed italiani sono stati contattati» – spiega Bastiani

E ancora: «Molti sono i disoccupati italiani che ci stanno contattando da diverse regioni italiane, sempre più numerosi man mano che ci si avvicina alla vendemmia e al momento clou della raccolta delle mele: certo, se la loro disponibilità continuasse ad essere snobbato, subentrerebbe lo scoramento la rassegnazione e in molti casi una “rabbiosa insofferenza”»

Bastiani conferma la propria felicità nel constatare che il Dottor Salomone «usi la nostra stessa terminologia, definendo “paradossale” la situazione: elegantemente lo stesso Presidente parla di “diffidenza” da parte delle aziende agricole nei confronti dei lavoratori italiani e trentini che si sono resi disponibili. Noi a questa “ritrosia” diamo un’altro tipo di spiegazione, ma lasciamo le conclusioni all’intelligenza di chi legge. L’indisponente proposta dell’utilizzo generalizzato dei voucher è sempre li pronta ad essere utilizzata come fosse la panacea di tutti i mali: la nostra contrarietà è nota».

Il segretario della Fai Cisl poi offre degli utili consigli alle aziende che affermano di essere disponibili ad assumere i trentini ma che nessuno si starebbe presentando.

«Contattino l’Ente Bilaterale Trentino dell’Agricoltura per verificare le disponibilità o in alternativa si facciano vivi con noi, saremo lieti di fornire direttamente i contatti telefonici di chi ci ha chiamato. Naturalmente la sola cosa che chiediamo è il rispetto delle tariffe di raccolta e il versamento regolare dei contributi previdenziali. Sommessamente ricordiamo che i minimi retributivi sono concordati con le organizzazioni datoriali presenti sul territorio – conclude Bastiani – le stesse che sottoscrivono con noi il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli dove il tutto è regolamentato».