Presentato dal centrodestra Andrea Merler che replica a Ianeselli: «Io ho lavorato 15 anni con gli imprenditori, tu invece contro. La differenza è tutta qui».

Dopo l’uscita di scena di Alessandro Baracetti, è stato presentato ieri Andrea Merler il nuovo candidato sindaco per la città di Trento della coalizione del centrodestra autonomista.

Merler, 37 anni, è sostenuto dalla lista civica «Trento unita per Merler sindaco» da Forza Italia, Fratelli d’italia e la Lega. Ieri alla presentazione non era presente nessun esponente degli Autonomisti popolari e della lista di Mattia Gottardi. Per quest’ultimo si parla di una frattura insanabile con le forze di centro destra che potrebbe avere una ripercussione anche sui lavori della giunta provinciale.

Andrea Merler è capogruppo di opposizione della lista «Civica trentina» in Consiglio comunale e si presenta come candidato dopo 11 anni di esperienza in Consiglio comunale e 4 in circoscrizione. ​

Durante la conferenza stampa Merler ha parlato della necessità di attrarre investimenti privati nel capoluogo anche se per ora non ha spiegato come farà puntando su una strada con meno degrado e più pulizia.

Si al nuovo piano regolatore e agli investimenti per la realizzazione della funivia del Bondone e lotta alla burocrazia, questi i punti su cui il candidato sindaco intende lavorare dopo l’eventuale nomina.

Per quanto riguarda l’allargamento della coalizione Merler ha spiegato che sta negoziando con i possibili alleati. Ma i tentativi non raggiungeranno gli effetti voluti infatti sia Grisenti sia Claudio Cia non intendono tornare nella coalizione e andare avanti da soli.

Fin da subito sono arrivate le prime scaramucce con il candidato della Sinistra Ianeselli che ieri in una breve nota ha dichiarato: «Accanto ad un sincero “in bocca al lupo” ad Andrea Merler, e ribadita da parte mia la volontà di continuare la campagna elettorale confrontandomi sui temi e sul futuro di Trento, non posso che sottolineare come piuttosto curiosa la scelta di puntare sulla retorica di far accelerare la città, avendo Merler ripetutamente bloccato i lavori del Consiglio comunale con manovre ostruzionistiche; come azzardata e un po’ sgarbata la scelta di schierare dalla propria parte uno stimato ex dirigente comunale costringendo quest’ultimo a smentire pubblicamente; come forse, mi pare, vagamente già sentita la terribile minaccia dei cosacchi e dei rossi vessilli con i quali avvolgeranno Trento nel caso di una mia vittoria.Infine una scommessa: per misurare una volta per tutte se il mio passato complica o favorisce i rapporti con imprenditori e investitori, vediamo chi tra me e Merler ha lavorato di più con loro negli ultimi 15 anni?”

«Ringrazio Franco Ianeselli per l’in bocca al lupo – ha replicato Merler – che contraccambio sinceramente. Riguardo alla sua “scommessa”, è molto semplice: io ho lavorato 15 anni con gli imprenditori, lui contro. La differenza è tutta qui».

