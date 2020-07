Ma quali Voucher! Gli italiani e i Trentini ci sono e sono disponibili: «Assumeteli!»

Arriva a stretto giro di posta la replica della Fai Cisl Trentino a quanto affermato ieri dalla Coldiretti che chiede il cambiamento del voucher agricolo, ampliandolo anche a soggetti percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani.(qui articolo)

Secondo Fulvio Bastiani (foto) segretario della Fai Cisl la strategia è chiara: «Utilizzare l’emergenza sanitaria per giustificare la necessità di reintrodurre in maniera generalizzata i voucher per destrutturare il mercato del lavoro agricolo. La Fai Cisl del Trentino ribadisce la propria netta contrarietà a questa ipotesi: i voucher già ora si possono usare per pensionati e studenti quindi è ora di finirla con questa strumentalizzazione. È ora di assumere i tanti lavoratori italiani e trentini che hanno dato la loro disponibilità attraverso il format concepito dall’Agenzia del Lavoro».

Lo stesso Ente bilaterale trentino dell’agricoltura ( EBTA ), su sollecitazione del sindacato, ha provveduto anche ad assumere una persona ad hoc, incaricata di contribuire a favorire l’incontro tra domanda e offerta operando proprio con i dati dell’Agenzia del Lavoro.

«Ho posto questo tema ad inizio primavera – aggiunge Bastiani – perché ho constatato personalmente che le aziende agricole stanno snobbando la disponibilità dei lavoratori trentini ed italiani (io stesso ricevo numerose chiamate da tutta Italia perché abbiamo pubblicato le tabelle dei raccoglitori sul nostro sito con il nostro riferimento telefonico).»

«Le aziende agricole trentine usano l’alibi della necessità di avere a disposizione raccoglitori esperti ( dai paesi dell’est ci sono persone che tornano in Italia ogni stagione da decine di anni ) perché non possono correre il rischio di rovinare la frutta durante la raccolta, – continua il segretario della Fai Cisl – ma basterebbe garantire un minimo di formazione ai disoccupati trentini ed italiani prima di iniziare le operazioni in campagna e soprattutto il rispetto dei contratti collettivi per eliminare lo spauracchio ( agitato ad arte ) della frutta che rimane sulla pianta, che serve esclusivamente a giustificare la necessità di ricorrere all’uso generalizzato e indiscriminato dei voucher».

Poi per concludere Bastiani fa una premessa: «i lavoratori stranieri in condizioni ordinarie sono indispensabili per affrontare le grandi campagne di raccolta e vanno solo ringraziati, è altrettanto vero che il paradosso quest’anno c’è ed è evidente: ci si lamenta perché i lavoratori dell’est sono bloccati per la questione pandemia ma non si approfitta dell’opportunità di assumere i tanti disoccupati italiani e trentini che hanno dato la loro disponibilità e che lavorerebbero più che volentieri. Cominciamo a rispettare e a migliorare i contratti collettivi “fidelizzando” i lavoratori trentini ed italiani che quest’anno hanno dato la loro disponibilità e vedrete che nessun frutto rimarrà sulle piante.

In poche parole Bastiani lancia un chiaro messaggio: «Gli italiani e i trentini ci sono e sono disponibili – dice – basta assumerli e pagarli regolarmente»

