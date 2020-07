Le vacanze in modalità covid per il Trentino potrebbero essere una grande opportunità

Le vacanze 2020 in modalità Covid, si potrebbero trasformare in un’opportunità per Trentino?

A quanto pare potrebbe persino essere un’occasione da non perdere. Partiamo da un dato: 35 italiani su 100 dichiarano che faranno viaggi brevi con due o tre pernottamenti al massimo e possibilmente vicino a casa.

A maggio i favorevoli a questa soluzione era solo il 14%. In incremento anche la percentuale di chi ha deciso di farsi una vacanza estiva: il 49% contro il 19% di aprile.

Pubblicità Pubblicità

Rispetto allo scorso anno in aumento anche la percentuale di chi sceglierà la montagna ( 23 contro il 18) per la garanzia di spazi aperti, possibilità di muoversi in libertà e per il basso rischio di assembramenti.

Si delinea un’occasione per il Trentino che secondo l’assessore Tonina dovrebbe puntare sulle aree protette come il Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Paneveggio, Pale di San Martino e Parco Adamello Brenta.

Realtà ideali per il dopo lock down per soddisfare il desiderio delle persone di riprendersi la libertà propria della vita all’aria aperta. Con la scuola che andrà ad iniziare a metà settembre, la stagione estiva si prolungherà ben oltre la terza settimana di agosto.

Pubblicità Pubblicità



La richiesta c’è, l’importante che per il desiderio di intercettarla, non si vada a svendere un prodotto di qualità come lo è la nostra montagna. E’ vero che al di la delle prospettive positive, non si possono fare proiezioni sulle presenze e che le prenotazioni pur non mancando, vanno al rallentatore.

Mentre aumentano le conferme di chi ha deciso per un giorno esplorativo per potersi rendere personalmente conto di quale possa essere la situazione. Ma se crescono le preferenze delle vacanza in montagna, il Trentino non può che farla da padrone.

Pubblicità Pubblicità