Coronavirus: 6 nuovi casi tutti riconducibili al focolaio di Rovereto

Sono 6 i nuovi casi positivi da Covid 19 riscontrati oggi: tutti sono riferiti all’indagine epidemiologica che ha come oggetto il focolaio riscontrato nei giorni scorsi a Rovereto. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che rileva inoltre come nessuno dei nuovi casi individuati oggi presentasse sintomi e che pertanto l’intensa attività di contact tracing sta permettendo di dettagliare giorno dopo giorno i contorni del caso contribuendo a circoscrivere il contagio.

Si mantiene peraltro piuttosto elevato il numero di tamponi effettuato in tutta la provincia: ieri ne sono stati analizzati 1122 di cui 410 nel laboratorio di microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e 712 in quello della Fondazione Edmund Mach. L’Apss fa sapere inoltre che scende il numero di pazienti ricoverati: si tratta di un unico paziente, che non si trova peraltro in terapia intensiva.

Clicca qui per iscriverti con un solo click alle newsletter gratuite de «La Voce del Trentino» per rimanere aggiornato in tempo reale

Pubblicità Pubblicità