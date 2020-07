Cade con lo scooter a Borgo: 35 enne in rianimazione

La giornata di ieri è stata ricca di incidenti in moto. L’incidente più grave è avvenuto nel tardo pomeriggio a Borgo.

Il 35 enne Alessandro Divina è caduto battendo la testa sull’asfalto e procurandosi gravi traumi al volto. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara nel reparto di rianimazione.

Le sue condizioni, apparse in un primo momento gravi, sono poi per fortuna migliorate in serata. L’incidente è avvenuto verso le 18.30 in via Roma, all’ingresso di Borgo Valsugana per chi arriva da Trento.

Da una prima ricostruzione il 35 enne stava percorrendo via Roma in sella al suo scooter in direzione centro di Borgo quando ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra.

Pare non siano stati coinvolti altri mezzi quindi, anche se saranno le forze dell’ordine a scrivere l’ultima parola in merito. Divina peraltro pare non indossasse il casco al momento dell’incidente e con la testa potrebbe avere colpito il cordolo stradale nella caduta. Con il suo scooter stava rientrando verso casa che dista a poca distanza dal luogo dell’impatto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco volontari di Borgo mentre per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale della Valsugana e Tesino. Da Mattarello si è subito alzato l’elicottero che è atterrato sulla carreggiata che nel frattempo era stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni (foto)

Ieri è stata una brutta giornata per quanto riguarda gli incidenti.

Un’altra caduta è avvenuta a Castello Tesino. L’uomo, un 40 enne residente nella provincia di Rovigo, è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara.

A Fiavè, poco prima delle 13 e 30, la caduta di un ragazzo di ventidue anni ha richiesto l’intervento dell’elicottero.

I soccorritori, dopo avergli prestato le prima cure, lo hanno trasferito all’ospedale Santa Chiara. In serata, poco prima delle 21 e 45, un trentaduenne ha perso il controllo della sua moto nei pressi di Capriana, in Val di Cembra.

Sul posto è arrivata un’ambulanza insieme a un’auto medica. Il giovane è stato trasferito come tutti gli altri all’ospedale Santa Chiara.

A Bedollo poco prima della 16.00 è avvenuto un altro incidente che ha coinvolto 6 persone compreso un centauro. Per fortuna nonostante l’arrivo di 3 ambulanze nessuno è stato ricoverato. In questo caso sono state coinvolte due donne di 57 anni, e quattro uomini di 20, 31 ,62 e 92 anni.

Poco dopo le 22.00 a Trento è toccato ad un 30 enne finire in ospedale con fratture gravi dopo un incidente con la sua moto.