Becco dell’Aquila, negli ultimi 20 anni 33 morti

È stato il primo incidente mortale di quest’anno sul Brento.

Claudio Signorini (foto) di 64 anni, nato a Siena ma residente da molti anni a Milano ha perso la vita ieri dopo essersi lanciato dal Becco dell’Aquila sul monte Brento (Dro).

Da una prima ricostruzione pare che il suo paracadute non si sia aperto. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico sorvolando la zona, hanno individuato il base jumper a terra, alla base della parete.

L’equipe medica, il tecnico di elisoccorso e un operatore della Stazione Riva del Garda sono stati verricellati sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Negli ultimi vent’anni sono state ventitré le croce poste sul Becco dell’Aquila, noto agli appassionati di volo e sport estremi di tutto il mondo ma che nel corso degli anni è stato teatro di numerosi incidenti mortali.

Gli sportivi che frequentano il becco dell’Aquila provengono da tutto il mondo e a rendere ancora più alto il numero delle tragedie è la facilità di accesso.

I salti si susseguono tutto il giorno. Ieri, dopo la tragedia, i lanci sono stati sospesi per mettere in sicurezza l’area e permettere il volo dell’elicottero. Subito dopo però i lanci sono proseguiti come se nulla fosse successo. La prima vittima è avvenuta nel 2000, mentre nel 2014 e nel 2018 si sono verificati tre incidenti mortali. L’anno scorso a perdere la vita sono stati il norvegese Kristofer Olsen e la svedese Josefin Sando.

Dalla cima del Brento si vede la valle del Sarca. Una montagna come un’altra vista da sotto, quando si passa in auto lungo la statale che collega Riva del Garda a Trento.

Ma un punto famoso in tutto il mondo per chi, invece, ama fare base jumping con una tuta alare. Un abitino dai colori spesso scintillanti, che fa sembrare chi lo indossa simile a un gigantesco scoiattolo volante. Si gonfia con l’aria durante la discesa e trasforma la velocità data dalla forza di gravità in una «lenta» planata orizzontale. Di fatto: permette praticamente di volare.

Dopo il lancio ci sono circa quattrocento metri di strapiombo e poi, dopo, una parete obliqua di altri trecento metri che accompagna gli amanti dello sport estremo dolcemente fino all’atterraggio.