Assistenza anziani e raccolta frutta a rischio in Trentino per colpa della quarantena

In attesa di capire dove i lavoratori provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, andranno a trascorrere la quarantena, si prospetta un problema della gestione dell’ormai prossima stagione dei raccolti.

Infatti operatori agricoli e badanti di fatto non hanno una casa in Italia e di certo non potranno andare a passare la quarantena a casa del “nonno” assistito e nelle aziende agricole dove in condizioni normali, avrebbero avuto un regolare alloggio.

Non c’è rapporto tra un’occupazione che dura al massimo 40 giorni e il periodo di quarantena, a meno che i lavoratori stranieri non anticipino l’arrivo in Italia.

Se a questo aggiungiamo il rischio di una possibile chiusura delle frontiere, non saranno davvero tanti i lavoratori che decideranno per l’avventura italiana.

Ed allora chi raccoglierà le mele o vendemmierà? Si potrebbe configurare una grossa opportunità per quei 6 mila residenti in Trentino che hanno dato la loro disponibilità a lavorare nell’agricoltura.

Quello che non si capisce è perché a fine giugno ne siano stati chiamati solo 84 ed il numero non è frutto delle rinunce, ma del limitato numero delle chiamate.

A questo proposito la Coldiretti chiede cambiamento del voucher agricolo, ampliandolo anche a soggetti percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani. Con l’imposizione della quarantena si prospetta un secondo problema, quello delle badanti che nel mese di agosto tornavano numerose nei paesi d’origine a trovare i propri parenti.

Se non dovessero tornare per paura di restare bloccate in Italia o se pur facendolo saranno costrette ad osservare il periodo di quarantena, come si organizzeranno quelle famiglie che fino ad oggi hanno affidato esclusivamente alle badanti l’assistenza degli anziani di casa?

