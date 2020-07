Ton, un angioletto di nome Giada è volato in cielo

Un angioletto è volato in cielo. Il cuore di Giada Paternoster, bimba di 10 anni, ieri ha smesso di battere.

La comunità di Ton, dove viveva la piccola, si è stretta in queste ore intorno alla mamma Barbara e al papà Walter, al fratellino Yuri, alla sorella gemella Ylenia e a tutti i familiari.

«Oggi il nostro angioletto Giada ci ha lasciato – scrive il sindaco Angelo Fedrizzi su Facebook –. Un dolore enorme per tutta la comunità, in quanto si parla di una bambina, di un piccolo fiore che stava per sbocciare ma non è riuscito a farci vedere i suoi petali».

Il sindaco ricorda come negli ultimi anni la comunità sia stata colpita da diversi lutti. «Abbiamo perso persone e ragazzi a cui tutti eravamo legati – sono le parole di Fedrizzi –. Non si pensa mai a queste cose, specialmente non si pensa che una bambina che ha appena iniziato a vivere ci possa lasciare senza aver avuto la possibilità di credere che la vita è bella».

«Non mi voglio dilungare in discorsi che poi potrebbero anche sembrare noiosi – conclude il primo cittadino – voglio solo far sapere ai genitori, al fratellino, alla sorellina e a tutti i parenti e famigliari, che la comunità di Ton è loro vicina in questo momento dove un abbraccio può dire tante cose».

La famiglia ha deciso per la donazione degli organi. Il funerale si terrà domani, domenica 26 luglio, alle 17 nella chiesa di Vigo di Ton. Seguirà la cremazione.

