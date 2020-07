Martedì prossimo il primo “Green Day” in Val di Tovel

Martedì prossimo 28 luglio alle 10 scatta il primo “Green Day” in Val di Tovel.

Si tratta della prima di 3 giornate “a traffico zero” durante le quali il traffico veicolare verrà sospeso per favorire una frequentazione della valle libera dai veicoli e aperta ad altre forme di movimento come passeggiate a piedi o in bicicletta.

I parcheggi saranno prenotabili con le consuete modalità, ma raggiungibili soltanto fino alle 10, dopodiché scatterà il blocco totale e il passaggio non sarà più consentito a nessuno, nemmeno previa prenotazione.

La strada verrà infatti chiusa al traffico veicolare a partire dalla località “Il Capriolo” dalle 10 alle 16.

Se si entra in auto prima delle 10, quindi, si potrà uscire soltanto dopo le 16. Il divieto di transito vale anche per i residenti o per chi è in possesso di permessi speciali.

Rimarrà invece attivo un servizio di taxi privato prenotabile al numero di Erika Tour 347.0428103.

Le prossime giornate “a traffico zero” sono fissate per martedì 4 agosto e martedì 25 agosto, con gli stessi orari e le stesse modalità.

«L’esperienza Covid – spiegano i responsabili del Parco Naturale Adamello Brenta – è stata l’occasione anche per spingere l’acceleratore verso un approccio alla natura più esperienziale e intimo. Con questo proposito abbiamo messo in calendario delle giornate a “traffico zero”. Nove Green Day, tre in Val Genova, tre in Vallesinella e tre in Val di Tovel in cui dalle 10 alle 16 sarà sospeso completamente il traffico veicolare e gli escursionisti potranno avere la valle tutta per loro. L’invito per tutti è quello di salire a piedi o con la propria bici!».

SORPRENDENTI APPARIZIONI IN VAL DI TOVEL – In occasione del Green Day di martedì 28 luglio, la Val di Tovel ospiterà lo spettacolo teatrale “Ursus live. Atto unico dell’orso bruno delle Alpi”.

Martedì 4 agosto invece sarà la volta si un secondo spettacolo dal titolo “Io, Aurelio Galleppini Galep. Fumettista e illustratore di Tex Willler”.

L’attività è gratuita e senza necessità di prenotazione, e il ritrovo è fissato alle 11 in Val di Tovel nei pressi della Casa del Parco “Lago Rosso”.