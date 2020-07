Il Comitato giovani Mezzocorona e l’amministrazione comunale presentano il progetto HUB

Ieri sera presso il Municipio di Mezzocorona è avvenuta una conferenza stampa di presentazione del progetto HUB da parte del Comitato Giovani Mezzocorona in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il progetto HUB, nato nel 2019, è riservato a giovani imprenditori di Mezzocorona con età compresa fra 18 e 25 anni. Il progetto partirà in inverno o in primavera. Il Comune di Mezzocorona concederà alcuni spazi comunali che sono ancora in fase di allestimento.

I giovani potranno proporre iniziative in ambito comunale ovviamente riservati ai giovani o anche supportarli per proposte di lavoro o app. Sarà creato il network il “Grappolo” riferito al vino della Piana Rotaliana. Spazio Hub è uno spazio che incontra persone e aziende in maniera itinerante. Durante questi incontri vengono proposti modelli di business, progetti d’impresa e start-up innovative.

Spazio hub, grazie alla passione dei singoli o delle imprese, può creare lavoro e sviluppo all’interno delle comunitá. Il proprio progetto imprenditoriale può essere quindi discusso e analizzato da vari punti di vista. Le persone possono così avere più consapevolezza per la propria idea. Il modello elaborato è sostenibile e coerente con il mercato.

Il modello viene poi rafforzato attraverso reti e collaborazioni presenti sul territorio (per es. in questo caso il comune di Mezzocorona).

