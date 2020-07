Al centro sportivo di Sporminore un Cristo crocifisso in legno: è il dono prezioso di Germano Franzoi alla comunità

Un dono prezioso alla comunità di Sporminore, un simbolo di fede che veglierà sul paese e sulla sua gente.

Da qualche giorno fa bella mostra di sé al centro sportivo “Mario Formolo” un’edicola votiva con raffigurato un Cristo crocifisso, realizzata da Germano Franzoi, classe 1941, portalettere in pensione con la passione per il legno, che ha voluto donare ai suoi compaesani la sua splendida creazione.

L’edicola con il Cristo crocifisso è posizionata nei pressi del campo da tamburello, al lato opposto della strada dove si trova il campo da bocce, luogo frequentatissimo dagli anziani amanti di questo gioco. Chi ci passerà davanti, potrà leggere sulle ali del tettuccio la scritta “Covid19 2020”.

«A nome di tutti i compaesani, come amministrazione comunale ci teniamo a ringraziare Germano per questa sua testimonianza di devozione cristiana e di affetto verso la propria comunità – commenta il sindaco di Sporminore Giovanni Formolo –. Comunità che ha vissuto nell’ansia e nel timore l’addensarsi delle nubi nere della pandemia, che ha pianto la scomparsa di alcuni suoi figli residenti in altre regioni e località, che è rimasta in apprensione per i compaesani colpiti dal virus, ma che ora vede le nubi diradarsi e gioisce per le guarigioni».

Un simbolo, una testimonianza, a ricordo di un periodo particolare e delicato che tutti abbiamo vissuto. «Per dare forma a una moltitudine di sentimenti e di emozioni, per fare memoria del lockdown e di quello che abbiamo vissuto negli scorsi mesi, Germano ci viene in aiuto con questa sua opera – aggiunge il sindaco –. Ci ricorda, da uomo riservato e schivo, che alle volte è meglio rinunciare alle parole e abbandonarsi alla contemplazione. L’edicola votiva starà lì, da oggi in poi, a vegliare su Sporminore e a ricordarci tutto questo. Grazie Germano!».

