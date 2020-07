A22: domani e lunedì sciopero dei casellanti

Domani per quattro ore e nel turno notturno di lunedì 27 luglio, sciopero dei casellanti e degli addetti ai centri servizio dell’A22.

Nel dettaglio lo sciopero interesserà le ultime quattro ore dei turni diurni e le ultime quattro del notturno di lunedì.

L’astensione dal lavoro è stata indetta dalla Cgil per protestare contro l’indisponibilità dei vertici di A22 di negoziare l’assunzione dei lavoratori stagionali che in estate erano sempre stati inseriti nell’organico.

Pubblicità Pubblicità

In attesa della possibile assunzione ci sono un centinaio di lavoratori, questa la dichiarazione di Stefano Montani segretario della Filt Cgil: “Si tratta di uno dei ruoli in cui c’è da tempo carenza di personale. Da mesi si vive una situazione di emergenza, sopperendo alla necessità sia attingendo alla flessibilità di sistema, sia abbassando la qualità del servizio erogato. Non è un caso, inoltre, se ogni anno l’azienda provvedeva per i mesi estivi a rafforzare gli organici con contratti stagionali. Quest’anno, usando la motivazione dell’emergenza sanitaria, ha invece scelto di non procedere alle assunzioni. Il traffico però tra Brennero e Modena è ormai ripreso e questa scelta non trova giustificazioni”.

Non solo, Autobrennero avrebbe chiesto ad ex casellanti poi passati ad altre mansioni di rendersi disponibili per coprire i posti vacanti.

Pubblicità Pubblicità