Trentino Wild: 100.000 m2 di avventura da vivere nel più grande villaggio outdoor d’Italia

Arrampicarsi sugli alberi, dondolarsi su le liane come Tarzan, attraversare traballanti ponti in legno e volare sospesi sui cavi possono essere il modo perfetto, sia per abbinare il divertimento all’esercizio fisico che per riallacciare il vero contatto con la natura, mettendo alla prova le proprie capacità in completa sicurezza.

La possibilità di deporre per qualche ora i panni da perfetto cittadino per vestire quelli di un avventuriero, viene esaustivamente offerta da “Trentino Wild”, il centro outdoor che nasce nel 2020 dalla fusione tra Trentino Wild e Rafting Center, aziende con 40 anni di esperienza nel settore.

Lo straordinario parco avventura “Trentino Wild Village”, inserito nella bellissima cornice paesaggistica della Val di Sole, offre 100.000 metri quadrati di pura emozione, diventando il più grande villaggio outdoor d’Italia.

Da Dimaro fino Caldes, passando per Croviana, sono più di 20 le attività disponibili per vivere delle entusiasmanti avventure completamente immersi nella natura incontaminata e in totale sicurezza.

Dalla possibilità di librarsi nell’aria tra le cime degli alberi facendo il pieno di adrenalina, ai numerosi percorsi sospesi con divertenti installazioni sugli alberi che grazie alle differenti altezze e difficoltà permettono l’accesso a tutti, fino agli sport di squadra come campi da tennis, calcio e il più dinamico paintball.

Grazie allo staff altamente qualificato è possibile avventurarsi in attività più temerarie che spaziano dagli sport acquatici come il rafting sul fiume Noce, alle attività escursionistiche con il parapendio e il trekking, alle attività di montagna con l’arrampicata.

Trentino Wild è sinonimo di avventura ma anche di sicurezza. Il centro infatti, si distingue per essere un punto di riferimento per la qualità di tutte le attività outdoor gestite con preparazione e con esperienza grazie ai 60 tra tecnici, istruttori e guide alpine che ne coordinano anche l’installazione e la manutenzione dei percorsi.

Inoltre, Trentino Wild è sede di diversi progetti: dai corsi di aggiornamento sulla sicurezza, di soccorso fluviale e alluvionale con istruttori altamente qualificati, ai progetti dedicati alle scuole organizzando uscite didattiche di uno o più giorni, fino a giornate di team building per aziende.

Un mondo di avventure da vivere immersi nel verde della Val di Sole in Riva al Fiume Noce oppure nel relax offerto dall’area sosta camper con i punti griglia e da concludere soggiornando sotto le stelle grazie al Camping Dolomiti che offre l’area tende, piazzole camper oppure comode camere d’albergo. Una straordinaria esperienza di divertimento naturale per allontanarsi dalla routine quotidiana e provare l’emozione dell’avventura a due passi da Trento.