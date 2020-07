Silvia Zanetti insultata e diffamata su facebook: il suo «aggressore» secondo la cassazione rischia una condanna penale

Dopo il grande cartellone strappato, a Gardolo, arrivano gli insulti violenti e qualunquisti di un signore così coraggioso, che non osa mostrare né la faccia, né il nome. Le foto all’interno infatti potrebbero essere palesemente false. Quelle scritte dall’anonimo internauta di facebook sono parole pesantissime e diffamatorie.

Achenathon Rha, questo il suo pseudonimo, ha voluto comunicare a Silvia Zanetti, candidato sindaco di “Si può fare!”, quello che pensa di lei: Un’altra senza né arte è né parte. ste mignotte usano le istituzioni per garantirsi dei bei soldini senza fare un cazzo ma vai a pulire scale che mia nonna al tuo posto ti cagava in testa per dignità è onore!

Cosa ne pensa, Zanetti, di questo modo di relazionarsi in rete? “Premetto che non mi interessa fare la vittima. Il vittimismo è fastidioso. Chi si candida sa di andare incontro a critiche, spesso gratuite ed infondate. Vorrei fare un discorso che va oltre la mia persona. Sarò sintetica: in primis oggi fare politica è per molti una cosa quasi “sporca”, di cui vergognarsi. Questo avviene per due motivi: certamente perché vi sono politici che usano male il loro potere (e del resto il potere non è mai facile da gestire, ad essere sinceri), ma anche perché giudicare da fuori è sempre molto facile.

Vedo anch’io, nella giungla della politica, gli squali e i furbi, ma conosco anche tanti idealisti, che si impegnano davvero per gli altri. Per secondo la rete è zeppa di questi sfoghi di persone magari un po’ frustrate, che non hanno voglia di ragionare ma solo di sfogarsi. Se uno ti attacca, in modo circostanziato, e ti spiega il perché, ci puoi anche ragionare; se invece ti accusa di volere soldi, senza uno straccio di argomentazione, posso solo rispondergli che per fortuna ho il mio lavoro, e non devo vivere di politica. Per me la politica è un hobby, un impegno, a volte gratificante, a volte gravoso. Aggiungo infine che per mettere in piedi un partito nuovo, per le comunali, sono maggiori le spese da sostenere che le potenziali entrate future. Credo, in sintesi, che “non di solo pane vive l’uomo”: sono una persona che, come tante altre, ha aspirazioni che vanno oltre quelle puramente materiali. Lo stesso dicasi dei miei compagni di avventura”

Nel caso specifico la cassazione ha pubblicato pochi giorni fa una sentenza (numero 22049/20) che è opportuno divulgare per far comprendere ai tanti che pensano di “giocare” con i social e con le identità altrui che rischiano una condanna penale per la propria superficialità o per la scarsa considerazione delle conseguenze che possono avere condotte, comunque odiose, che si ritengano non produttive di effetti.

In tal senso, peraltro, i giudici della dalla quinta sezione penale, sottolineano che non importa che l’immagine utilizzata sia una caricatura del soggetto: la condotta criminosa è integrata comunque perché basta «l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona», tramite la creazione e l’uso di un falso profilo.

Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato dal Tribunale di Messina a più di due mesi di carcere per diffamazione e sostituzione di persona, perché creava un falso profilo Facebook usando la foto caricaturale di una donna, di cui offendeva la reputazione.

Sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. La condotta del ricorrente, oltre al reato previsto dall’articolo 494 del codice penale, integra anche la diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma 3 dello stesso codice, sotto l’aspetto dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa.

Inoltre, ricordano gli ermellini, integra il reato di sostituzione di persona di cui al suddetto articolo 494, «la condotta di colui che crea e utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata a un nickname di fantasia e a caratteristiche personali negative, e la descrizione di un profilo poco lusinghiero sui social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine». Non rileva, infine, che, attraverso la sostituzione di persona, sia stata divulgata una «immagine caricaturale» della persona offesa, essendo sufficiente «l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona, mediante creazione e utilizzo di un falso profilo facebook».

Insomma, occhio a creare un falso profilo Facebook usando la foto di un’altra persona e a sua insaputa! Si rischia una condanna per il reato di sostituzione di persona.