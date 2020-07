Nella notte rubato un trattore a Povo

Si sono rubati anche il trattore. Dove? A Povo dove l’allarme per i furti e gli atti vandalici sta raggiungendo livelli preoccupanti.

Questa volta a farne le spese è stato un agricoltore che ieri mattina non ha più trovato il suo trattore Ferrari targato BH704G, lasciato in via alla Cros a Povo.

Il furto di attrezzatura agricola è molto diffuso specialmente in pianura, ma dalle nostre parti è decisamente meno frequente, anche perché dove te lo metti un trattore?

È possibile che poco distante possa essere stato parcheggiato un rimorchio col quale il mezzo agricolo sia stato portato all’interno di qualche capannone in attesa di un ulteriore trasferimento.

Quello che è certo è che fino alla serata di ieri non c’erano segnalazioni di alcun genere: il trattore sembra vaporizzato. O forse i ladri avranno portato a termine il furto pensando di aver fatto il colpo grosso mettendo le mani di una Ferrari?

In moti casi l’omonimia può avere conseguenze anche tragiche. Quello che è certo è che all’agricoltore di Povo verrà a mancare un mezzo di lavoro fondamentale nel periodo della cura delle piante e dei frutti che ne precede la raccolta. La speranza è che il mezzo possa essere ritrovato in tempi brevi e soprattutto senza gravi danni. Anche se l’idea è che sia già stato trasferito all’estero in qualche lontano paese africano o dell’est

