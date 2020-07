L’Asuc di Dimaro cerca un gestore per Malga Vigo

L’Asuc di Dimaro ha indetto un’asta pubblica per la concessione in uso di Malga Vigo, di proprietà della frazione di Dimaro, per i prossimi 6 anni, a partire dal 1° novembre 2020 fino al 31 ottobre 2026.

Ad aggiudicarsi la concessione sarà il concorrente che formulerà la migliore offerta per l’amministrazione in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato in 90 mila euro annui più Iva ai sensi di legge.

Gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel bando consultabile e scaricabile dall’albo telematico dell’Asuc, entro mezzogiorno del 31 agosto prossimo.

Una volta scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, le buste contenenti le proposte verranno aperte e valutate da un’apposita commissione che si riunirà nella sala consiliare del Comune di Dimaro Folgarida il 31 agosto alle 14.

Il responsabile del procedimento è il presidente dell’Asuc Bruno Mochen.

Per qualsiasi chiarimento, da effettuarsi entro cinque giorni dalla scadenza del bando, basta inviare un’e-mail all’indirizzo pec asucdimaro@pec.comune.dimaro.tn.it

