In arrivo la proroga di 18 settimane di cassa integrazione e blocco licenziamenti

Dopo per aver dato il via libera al terzo scostamento di Bilancio da 25 miliardi, nelle prossime settimane, l’esecutivo dovrebbe produrre un decreto per tamponare la probabile e futura crisi in vista di un autunno che si preannuncia già molto difficile.

Il nuovo decreto conterrà ancora una volta l’emergenza occupazione con un pacchetto di misure per il lavoro dedicate al rifinanziamento e alla proroga delle misure già adottate durante il lockdown.

Ad anticiparle ed illustrarle ai sindacati è stata ieri, la Ministra del Lavoro Catalfo durante il Tavolo della riforma degli ammortizzatori sociali. Per far fronte all’emergenza Covid – 19, il Ministero sta studiando la proroga della cassa integrazione di altre 18 settimane che dovrebbe essere possibile utilizzare retroattivamente dal 15 luglio.

In alternativa alla cassa integrazione e per stimolare la riapertura delle attività, alle aziende viene offerta la possibilità di reinserire i lavoratori ottenendo in cambio una decontribuzione.

Oltre agli ammortizzatori sociali, la Ministra Catalafo conferma anche la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre, precedentemente fissato per il 17 agosto.

La proroga durerà per tutto il periodo nel corso del quale le aziende saranno coperte dalla cassa integrazione, anche se con quale modifica. Ci saranno infatti, delle eccezioni rispetto ad un’eventuale cessazione delle attività.

A questo si aggiunge, la proroga della naspi e il potenziamento del fondo nuove competenze che potrebbe essere utilizzato per i lavoratori in transizione occupazionale.

Un nuovo decreto al quale il Governo sta lavorando che dovrebbe ufficialmente prendere il via nel mese di agosto e potrebbe contenere anche un rinvio delle scadenze fiscali per le imprese in difficoltà ed un alleggerimento delle tasse per le imprese più colpite.

