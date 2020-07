Il Consiglio Comunale di Cles approva le operazioni finanziarie per far fronte alla crisi economica

Il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi ha indetto una conferenza stampa per rendere nota alla popolazione l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle operazioni finanziarie che il Comune attuerà per far fronte alla crisi economica causata dall’epidemia da Coronavirus.

Spiega il Sindaco: “Siamo ormai a fine mandato e nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi ieri, mercoledì 22 luglio, è stato approvato il conto consuntivo del bilancio, riscontrando un corposo avanzo rispetto agli anni precedenti. Constatando lo stato di necessità, dovuto al periodo di lockdown, le attività hanno sofferto per le mancate entrate, ed hanno dovuto affrontare spese straordinarie.

Nonostante anche l’Amministrazione Comunale abbia affrontato i mancati incassi di imposte, entrate, ecc. ed abbia dovuto comunque pagare le spese ordinarie, e visto che la normativa lo consente, il Consiglio Comunale ha deciso di utilizzare questo avanzo di bilancio per effettuare una ‘manovra’ a favore delle attività commerciali, artigianali, industriali, studi professionali, ed alle famiglie, vendendo loro incontro, beneficiando anche del contributo statale Covid. In sostanza, l’avanzo del 2019 è di 5.325.000,00 €uro circa, dei quali 3.900.000,00 €uro circa a fondo libero, cioè da destinarsi a piacimento senza vincoli”.

Prosegue Mucchi: “Come Comune abbiamo il controllo delle spese inerenti le attività ed i nuclei famigliari solo per quanto riguarda le bollette dell’acquedotto, poichè elettricità ed altre utenze non sono di nostra competenza; da qui la decisione di azzerare il consumo di acqua potabile (circa € 105.200,00) e la tassa sulle fognature (circa € 33.300,00) per il secondo semestre 2020, tranne le spese fisse e la tassa di depurazione.

Inoltre per tutte le attività produttive proprietarie degli immobili ci sarà uno sconto sull’Imis del 50%, mentre per gli studi, gli uffici, le attività commerciali, alberghiere e di ristorazione lo sconto sarà del 30% (in totale circa € 461,400,00). Per chi è in affitto, lo sconto sarà rivolto ai proprietari degli immobili; a questo proposito rivolgeremo un appello, confidando nella loro buona fede, affinchè a loro volta girino questo sconto a favore dei propri affittuari.

Ai locali affittati dal comune saranno abbuonati 3 mesi di affitto; agli spazi comunali pubblici occupati in maniera permanente sarà applicato uno sconto. Già da maggio scorso era stata applicata una riduzione dell’80% sul canone di occupazione del suolo pubblico, (qui l’articolo) trasformata poi in esenzione come da legislazione a carattere nazionale fino al 31 ottobre; per cui dal 1° novembre al 31 dicembre prossimo verrà applicata nuovamente la riduzione dell’80% (in totale circa € 39.700,00)”.

Con questa manovra sono stati azzerati anche i costi per utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle Associazioni Sportive (circa € 23.000,00). A beneficio dei cittadini sarà messa in atto la mancata attività di accertamento su mancati pagamenti (circa € 64.900,00).

Nella stima delle minori entrate rientrano anche i mancati proventi derivanti per sanzioni date da infrazioni del codice stradale, per sanzioni amministrative rilevate da violazioni di regolamenti e ordinanze comunali, incassi da parchimetri e parcheggio Doss di Pez, proventi e rimborsi per sevizi e spese gestione della scuola materna e dell’asilo nido, proventi e diritti di mostre e fiere. Da qui si tolgono le spese di allestimento per la fiera del 1° maggio (circa € 18.000,00) che vanno a sommarsi alle entrate date dai dividendi e dal contributo statale Covid (circa 118.000,00).

Le maggiori spese relative all’emergenza Covid sono state all’incirca di € 144.100,00, per cui l’incidenza totale Covid sul bilancio è stata di € 1.370.000,00.

Conclude Mucchi: “Vogliamo trasmettere ai clesiani la certezza che Cles è un comune solido, che i clesiani possono sempre contare sul Comune come istituzione. Un sentito ringraziamento va a tutti gli addetti degli uffici comunali che, con capacità, lavoro certosino e importante responsabilità hanno redatto questo bilancio, dal quale si capisce che Cles è un Comune forte, dove i cittadini pagano le tasse, ma che al momento del bisogno queste imposte vengono rimesse sul piatto a loro favore. Ci siamo sentiti in dovere di agire a favore delle numerose aziende che esistono a Cles, attività artigianali, commerciali, industrie, uffici, cercando di dare loro una mano, consapevoli che l’obiettivo è la conservazione del posto di lavoro per i loro dipendenti, nonostante il lockdown e la crisi già in corso”.

Interviene l’Assessore al Commercio e Turismo Andrea Paternoster: “Sono molto soddisfatto di queste decisioni, e mi complimento con tutto il Consiglio Comunale per aver approvato all’unanimità questa manovra. Benchè il periodo non consenta di fare eventi, siamo comunque riusciti a presentare a Palazzo Assessorile una splendida mostra, “Le cinque chiavi gotiche e altre meraviglie”, (qui l’articolo) e ad allestire giardini e piazze per la gioia di residenti e turisti. Sono veramente orgoglioso di far parte di un paese come Cles”.

Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Ragioneria del Comune di Cles.