Blitz della Digos al «Tavan» di Trento: sequestrato materiale usato dagli anarchici per i danneggiamenti

Nel corso della mattina del 21 luglio la Digos della Questura di Trento nell’ambito di un’attività di polizia ha eseguito un sequestro di materiale ritenuto pertinente alla commissione di reati di danneggiamento, imbrattamento, porto di oggetti atti ad offendere e utilizzo di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, commessi in passato da persone riconducibili al locale sodalizio anarchico anche nel corso di pubbliche manifestazioni.

Il predetto sequestro eseguito presso la sede dello Spazio Anarchico “El Tavan” sito nella galleria Torre Vanga n° 14 a Trento ha riguardato caschi di varia foggia e colore, una borsa contenente pietre idonee all’utilizzo come corpi contundenti da lancio, un martelletto, buste contenenti bastoni di legno e alcuni tubi metallici, tutti idonei all’utilizzo come arma impropria.

Nel contempo sono state rinvenute bombolette di vernice spray, nonché vasetti di vetro chiusi con tappo a vite, contenenti vernice rossa liquida, pronti per l’utilizzo del tipo di quelli, in passato utilizzati per danneggiamenti e imbrattamenti in danno di strutture pubbliche e private in particolare in questo centro cittadino in occasione di manifestazione di protesta o di singole azioni.

El Tavan era stato aperto il 7 novembre come una succursale di Trento dell’efficientissimo (nei danneggiamenti e vandalismi) centro sociale anarchico di Rovereto. Era stato proposto come luogo di ritrovo tranquillo dove mangiare la pizza.

In realtà, come anticipato da molti, è invece uno dei covi degli anarchici e dei centri sociali trentini.

«Dopo un centro storico pieno di spacciatori, delinquenti, prostitute, ladri, rapinatori e vandali, ci mancavano solo gli anarchici» – questo quanto detto a suo tempo da alcuni residenti.

Certo questa cosa poteva anche essere risparmiata alla comunità del capoluogo. Specie dopo le mille domande che i cittadini Trentini si pongono da tempo ormai inenarrabile, una delle quali recita: «Ma questi delinquenti e criminali come possono ancora girare per Trento impuniti dopo tutti i danni che hanno fatto?»

E soprattutto: come mai nonostante il centro Bruno sia sotto sfratto dal giungo del 2019 i «soliti noti» non sono ancora stati sgomberati? Ai posteri e ai nostri lettori, come sempre, l’ardua sentenza.

