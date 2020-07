Lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul Rio Marmor

Mettere in sicurezza il ponte con una serie di interventi come la sostituzione delle due travi di bordo, il ripristino dei copriferri, il rifacimento dei parapetti e la riparazione delle “spalle”, è questo l’obiettivo dei lavori sul manufatto di cemento del Rio Marmor. Siamo in Primiero, il rio è un affluente di sinistra orografica del torrente Cismon, lungo la S.S. 50 del Grappa e Passo Rolle.

I lavori saranno ultimati in 154 giorni. In questa prima fase, al fine di non interferire con il traffico durante il periodo estivo turistico, si darà attuazione ad alcuni interventi in alveo del Rio Marmor; successivamente, a partire da Settembre, la cantierizzazione comporterà la riduzione temporanea della carreggiata lungo la S.S. 50 al km 88+346 a senso unico alternato.

Come accennato sopra, ai lavori propri del ponte si aggiungono inoltre alcuni interventi di regimazione del tratto di Rio Marmor in prossimità del ponte mediante la formazione di un selciatone e alcune briglie in modo da prevenire ulteriori fenomeni di erosione alle fondazioni del ponte.

