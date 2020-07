Centrale Credit Solutions e Prelios Innovation: prima cessione sulla piattaforma BlinkS

Prelios Innovation e Centrale Credit Solutions, società appartenente al Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano attiva nella strutturazione di operazioni di cessione di crediti deteriorati per conto delle proprie banche, annunciano il perfezionamento della prima operazione di cessione sulla piattaforma BlinkS di Prelios di un single name ipotecario originato da una Banca del Gruppo Cassa Centrale.

“Siamo particolarmente felici di questo risultato, che arriva a soli pochi mesi dall’avvio della partnership con il Gruppo Cassa Centrale, e nonostante le forti limitazioni all’operatività legate al COVID-19” ha affermato Gabriella Breno, (foto) CEO di Prelios Innovation, società del Gruppo Prelios focalizzata sul Fintech.

“Dopo il Roadshow congiunto in cui avevamo presentato BlinkS a tutte le direzioni territoriali di Cassa Centrale nel mese di febbraio, e l’adesione delle Banche, possiamo ora confermare che i razionali alla base dell’accordo commerciale sono più che corretti e questa prima cessione dimostra l’efficacia della nostra piattaforma anche per operazioni del mercato primario”.

Pubblicità Pubblicità

Fabio Pansini, che per Centrale Credit Solutions ha curato l’avvio della partnership e coordina i singoli Istituti sulle attività NPL, dichiara: “la partnership operativa con Prelios Innovation sull’utilizzo della piattaforma BlinkS, dopo un periodo di rodaggio, comincia a dare i primi risultati. Contiamo in un incremento delle transazioni una volta che la piattaforma sarà a regime su tutte le Banche del Gruppo, che possono così contare su un ulteriore strumento per la gestione proattiva dei crediti deteriorati”.

L’accordo, di durata triennale, verrà presto esteso anche ad altre tipologie di crediti – UTP in primis – così da continuare a supportare il Gruppo Cassa Centrale nella sua attività di deleveraging dei crediti NPE.

Il Gruppo Cassa Centrale – Nata nel 1974, Cassa Centrale Banca ha sempre operato come partner di riferimento nel Credito Cooperativo condividendone valori, cultura, strategie e caratterizzandosi per l’affidabilità e l’innovazione dei prodotti e dei servizi, e per la consulenza altamente specializzata.

Pubblicità Pubblicità



La nuova articolazione a Gruppo Bancario Cooperativo coniuga i valori e l’autonomia delle cooperative di credito con il coordinamento e l’attività della Capogruppo.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano annovera 80 banche con oltre 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e oltre 500.000 Soci. 6,7 miliardi di fondi propri e il CET1 ratio pari al 19,7% collocano il Gruppo tra i più solidi del Paese.

Prelios- Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al Real Estate italiano, leader nell’alternative asset management, nella gestione dei crediti distressed e nei servizi immobiliari ad alto livello di specializzazione.

Con oltre 40 miliardi di euro di Assets under Management e più di 10 milioni di metri quadrati di aree in gestione, il Gruppo Prelios mette a disposizione tutti i servizi e le competenze per la gestione dei portafogli immobiliari e dei crediti distressed, con la peculiarità di essere l’unico operatore italiano capace di operare e intervenire in ogni fase del ciclo immobiliare ed economico del Paese.

Tra i principali servicer italiani di Non Performing Loans, Prelios è first mover nel settore dei crediti Unlikely to Pay di provenienza bancaria, e leader nelle cartolarizzazioni di Npl con garanzia pubblica Gacs. Con BlinkS ha dato vita al primo digital market place italiano, e tra i primissimi in Europa, dedicato alla compravendita di Npe.

Il Gruppo è inoltre tra le realtà leader nella gestione del risparmio immobiliare, sia diretta tramite fondi e Sicaf immobiliari, sia indiretta tramite fondi di credito.

Prelios SGR – la società di gestione del risparmio del Gruppo – gestisce un patrimonio di 5,9 miliardi di euro attraverso strategie di investimento realizzate nel più rigoroso rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, di buon governo, di responsabilità etica e sociale.