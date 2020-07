Candidato sindaco centrodestra: spunta l’ipotesi Alessia Ambrosi

Sono molti i nomi che nelle ultime ore circolano sulla possibile scelta del nuovo candidato della coalizione di centro destra per le elezioni comunali di Trento.

Alessandro Baracetti sarebbe stato messo al corrente della scelta della lega nella serata di martedì 21 luglio 2020.

Marcello Condini, contattato poche ore prima, aveva spiegato al segretario della lega Bisesti che sarebbe sceso in campo solo se tutti i movimenti avessero sostenuto Marcello Carli, declinando quindi l’invito.

Pubblicità Pubblicità

Andrea Merler è un altro nome che sta girando in queste ore, ma i veti di Forza Italia ridurrebbero al lumicino la sua possibile candidatura.

Che la strada Merler sia difficilmente percorribile è anche il fatto che se la Lega decidesse di scegliere un «politico» per guidare la coalizione di centro destra come partito di maggioranza relativa sceglierebbe uno dei suoi per ricompattare il partito in vista della volata per la prima poltrona di palazzo Thun. Merler poi non sarebbe gradito nemmeno da La Civica che non presenterà comunque nessuna lista e dagli uomini di Kaswalder.

La vera novità sarebbe la discesa in campo del governatore Maurizio Fugatti che nella convulsa giornata di ieri ha messo sul tavolo due possibili nomi: Mirco Bisesti e Alessia Ambrosi.

Pubblicità Pubblicità



Bisesti avrebbe detto di no, mentre sono aperte le possibilità che Alessia Ambrosi possa accettare. Il suo nome peraltro in caso di ballottaggio sarebbe anche molto gradito dagli altri movimenti antagonisti della sinistra.

La consigliera provinciale dal momento della sua nomina in consiglio ha dimostrato grande passione, autorevolezza, impegno, coerenza e competenza.

Il fatto poi che sia una donna certamente potrebbe dare un tocco di originalità e una ventata di freschezza ad una campagna elettorale che per il momento non è ancora decollata.

Bisesti sta comunque riflettendo e l’annuncio sul nuovo candidato della coalizione di centro destra verrà dato probabilmente nella giornata di lunedì prossimo a circa una decina di giorni dalla presentazione delle liste dei candidati.