Ala: sabato al via lo sportello unico

Si inaugura sabato, 25 luglio, lo sportello unico “pArLA”, attivato dal Comune di Ala. Si tratta di un unicum in Trentino: dalla carta d’identità ai permessi, erogherà tutti i servizi che prima venivano curati da diversi uffici, sarà aperto anche il sabato mattina e punterà molto al digitale.

L’inaugurazione era prevista per marzo, ma venne annullata a causa dell’emergenza sanitaria. L’appuntamento, in piazza San Giovanni, è per le 11.

Dopo il saluto del sindaco Claudio Soini, ci sarà il taglio del nastro. Sarà presente l’illustratore Fabio Vettori, famoso per le sue “formichine”; dedicherà ad Ala alcuni suoi disegni.

Prima del brindisi e del rinfresco, si potrà visitare lo sportello e provare i suoi servizi. Non mancherà la musica.

Oltre ad essere un punto unico di contatto tra i servizi comunali e i cittadini, “pArLA” (sta per Punto Risposte del Comune di Ala, ma è anche un felice gioco di parole tra il concetto di parlare col Comune e il nome di Ala) avrà orari prolungati, anche in pausa pranzo e al sabato mattina, semplificherà tantissime cose e offrirà anche servizi a domicilio.

Oltre a puntare molto sul digitale, aiutando così i cittadini a fare tutto da casa al computer, anziché prendere appuntamenti e ad andare per uffici.

E anzi, con il servizio “Amico in Comune” arriverà persino a domicilio di chi ne ha più bisogno. Tutto grazie ad un modello organizzativo nuovo, che ha rivoluzionato il modo di operare dell’ente pubblico.

Non solo: lo sportello è attrezzato per fare la fototessera per la carta d’identità, predisporre la marca da bollo virtuale e per rendere a loro agio i cittadini, con stanza per il caffè, fasciatoio e altri confort ancora.

Insomma, non succederà più di trovarsi davanti al dipendente comunale e dover correre per recuperare la foto o comprare la marca da bollo di cui ci si era scordati. Lo sportello sarà attrezzato per rilasciare lo Spid, l’identità digitale.

“È un servizio unico ed innovativo, tra i primi a livello trentino ad offrire alcuni servizi – commenta il sindaco di Ala Claudio Soini – ci permette di garantire molta più attenzione alle personei. Dimostra – continua il sindaco – come un’amministrazione pubblica può essere vicina ai propri cittadini. Lo facciamo agevolando chi lavora con un’apertura anche al sabato mattina e con orari elastici. Si va anche oltre, ad esempio con il servizio “Un amico in Comune”, per ascoltare le esigenze della gente ed essere loro vicini, facilitando l’accesso in Comune e dimostrando attenzione alle fasce più sensibili della popolazione”.

COME FUNZIONA Lo sportello polivalente è punto unico di accesso fisico, telefonico e telematico dei cittadini ai servizi del Comune.

Si basa su un’organizzazione con più postazioni ed ampia fruibilità oraria, la unificazione delle professionalità relazionali di contatto con il pubblico la semplificazione del rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, l’adeguamento dell’orario di apertura alle loro esigenze.

Il cittadino può trovare informazioni, ottenere risposte ai problemi posti, avviare e completare in un unico contatto le pratiche in modo semplice e veloce. Il personale dedicato è stato selezionato e formato a gestire al meglio le relazioni con i cittadini.

ANCHE A DOMICILIO Non è solo sportello fisico: pArLA offre assistenza continuativa e personalizzata a partire da alcune fasce di popolazione mediante l’attivazione del ruolo di “Amico in Comune” ovvero di una persona assegnata ad un nucleo familiare alla quale è possibile rivolgersi o direttamente o via mail o via telefono per richiedere informazioni e servizi.

Il servizio inizia ad operare per i nuclei familiari con popolazione di età superiore ai 70 anni e per i neo-residenti. In questo modo ci saranno anche servizi a domicilio su prenotazione per i nuclei familiari con popolazione anziana residenti nelle frazioni più lontane, e la possibilità di prenotare via telefono o via mail i servizi al fine di ridurre i tempi di attesa.

Con la app Filavia si potrà prenotare evitando qualsiasi tipo di coda o attesa.

GLI ORARI Gli orari sono pensati per favorire l’accesso dei cittadini, pertanto l’apertura è stata estesa dalle attuali 23,40 ore settimanali alle 39 ore (incremento del 67%) con al giovedì apertura continuativa 8.30 – 18-30 per dare la possibilità di fruire del servizio nella pausa pranzo e nelle ore pre-serali ed il sabato mattina per favorire la fruizione alle persone che lavorano. Si aggiunge l’apertura al sabato mattina dalle 9 alle 12.

L’orario sarà lunedì, martedì e mercoledì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30; il giovedì con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ed il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, i il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

GLI SPAZI All’interno lo sportello ha un infodesk per l’accoglienza e tre postazioni per consulenti dei cittadini.

I locali sono stati sistemati e preparati per il comfort dei cittadini; nella sala di attesa (che si prevede breve) sono posizionati uno schermo video che visualizza le priorità di accesso ai servizi e lo sportello di riferimento, uno schermo video con le informazioni dell’attualità più molti altri servizi complementari come riportato nel prospetto che segue.

Ci sono anche, tra le altre cose: schermo video con le informazioni dell’attualità; postazione digitale a disposizione per consultazione con assistenza e preparazione alla fruizione dei servizi on-line; postazione per fare le fotografie nel formato richiesto dalle carte di identità elettroniche; bacheca con post-it sulla quale i cittadini possono formulare le loro proposte di miglioramento dei servizi.

Allo sportello è possibile pagare gli eventuali oneri anche mediante pos, con carta di credito o bancomat ed ottenere il rilascio delle marche da bollo.

Allieta la presenza una bella rappresentazione stilizzata del Comune di Ala realizzata dal celebre illustratore trentino Fabio Vettori, che con le sue formichine coniuga le idee di laboriosità e divertimento. “Ringrazio – conclude il sindaco – chi ha voluto fortemente questo servizio e che lo ha fatto nascere stimolando l’amministrazione: la Segretaria Comunale, i consulenti del Consorzio dei Comuni, i dipendenti tutti.Queste persone hanno dimostrato voglia di migliorare, passione per il proprio lavoro: è stata questa la molla che ha fatto scattare la scintilla di un servizio che farà fare un ulteriore passo avanti al nostro Comune, a beneficio di tutti”.