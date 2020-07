Trento nord: iniziati i lavori per la realizzazione della Cittadella Poli

In via Brennero sull’area dell’ex Opel Franceschi sono cominciati i lavori per la costruzione della Cittadella Poli. L’area è stata per anni abbandonata a sé stessa.

L’anno scorso la ditta di manutenzioni stradali e boschive dei fratelli Travaglia di Pietramurata aveva disboscato l’area, che in poco tempo è però tornata ad essere una giungla di arbusti ed erbacce.

In questi giorni sono arrivati i mezzi della ditta Zampedri srl, che si occupa di lavori edili e stradali. Dopo i passaggi in Commissione urbanistica, in Circoscrizione e dopo il via libera della Giunta Comunale è il segnali che sono iniziati i lavori.

L’accordo fra Poli e Comune prevede che la metà possa essere adibita ad usi commerciali per un’altezza dei fabbricati variabile dai 10 ai 19 metri.

2800 metri quadrati saranno destinati ad area verde tematica con particolare attenzione ai bambini ed alla loro mobilità; sarà costruita una palestra attrezzata riservata alla ginnastica artistica tutto con spese a carico dei fratelli Poli, ma con regole d’uso concordate col Comune per 15 anni.

L’accordo con il gruppo Poli prevede in totale una superficie di vendita di 4.200 metri quadrati.

Al piano terra, oltre al Poli ci sarà un’area ristorazione, al primo piano una palestra, degli uffici e un centro medico, al secondo piano una palestra per la ginnastica artistica, concessa in comodato d’uso gratuito al comune di Trento per quindici anni, e infine al terzo piano una piscina con area wellness.

All’esterno sarà presente un parco privato di 3 mila metri quadrati e un parcheggio da 710 posti auto. Di fatto tutte le spese di realizzazione saranno a carico del Gruppo Poli ed il Comune potrà utilizzare il nuovo complesso “ chiavi in mano”. “

