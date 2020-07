Passa la linea dura di Fugatti: arrivano 355 milioni dallo Stato per il ristoro totale delle minori entrate per il Covid

Conclusione positiva per il confronto fra Stato e Regioni e Province autonome in materia finanziaria legata all’emergenza Covid. L’accordo è arrivato lunedì (20 luglio) al termine della Conferenza straordinaria Stato-Regioni.

Il Governo ha infatti dato sostanziale via libera alla proposta sostenuta dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano che avevano chiesto con forza allo Stato la compensazione integrale delle minori entrate che la gestione dell’emergenza Covid ha generato sull’economia dei territori.

Si tratta di un accordo fondamentale per poter garantire il finanziamento dei servizi essenziali alla popolazione. Soddisfazione per la conclusione positiva di questo percorso è stata espressa dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti insieme a ad Arno Kompatscher. Entrambi hanno coordinato la lunga trattativa politica e tecnica in rappresentanza dell’intero gruppo delle Speciali.

Grazie a questo risultato abbiamo ora a disposizione le risorse necessarie a compensare le minori entrate e a finanziare i servizi fondamentali per la popolazione” commenta il presidente Fugatti. L’accordo raggiunto prevede che lo Stato compensi alla Provincia la totalità delle minori entrate relative alle imposte statali. Ciò vale sia per il 2020 che per il 2021.

Secondo le prime stime sarebbero quindi i totale 355 i milioni che arriveranno alla nostra provincia (218 milioni più i 136 milioni del Decreto Rilancio) che permettono alla sua giunta di programmare il futuro con meno patemi d’animo.

«La linea dura che abbiamo seguito fin dall’inizio ha pagato – spiega il governatore Fugatti – gli interlocutori del governo hanno capito che in un momento difficile come quello del post Coronavirus sarebbe stato impossibile far quadrare i bilanci senza questi soldi. Il confronto continua».

