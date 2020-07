«OrientaEstate 2020»: open day dell’università di Trento in versione online

Per bypassare le difficoltà organizzazione dei tradizionali open day ai dipartimenti, l’Università di Trento si presenterà alle potenziali matricole su Zoom e GoogleMeet.

Il programma si chiama “ OrientaEstate 2020” e fino al 31 luglio sarà possibile chiarire dubbi, soddisfare curiosità in versione online.

Troveranno risposta domande sulle differenze tra i percorsi di studio. Sulle modalità d’iscrizione e su qualsiasi dubbio legato alla vita universitaria.

Pubblicità Pubblicità

Tra chi risponderà anche studenti che hanno iniziato il percorso universitario e che potranno dare un parere per così dire di parte e non istituzionale.

Per lunedì 27 è stato organizzato un incontro informativo su Zoom, mentre i colloqui individuali della durata massima di un’ora saranno organizzati sulla piattaforma GoogleMeet martedì e venerdì 21, 24, 28 e 31 luglio.

La partecipazione richiede l’iscrizione online. Tra le varie domande l’unica che non troverà risposta sarà quella legata alle modalità di svolgimento delle lezioni per le quali ancora nulla si sa per certo. L’ipotesi, come detto dal Rettore Collini, sarebbe quella di presenze alternate a lezioni online: ma è ancora tutto da definire in attesa anche delle linee guida governative.

Pubblicità Pubblicità