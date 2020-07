Irlanda: rapiscono i cuccioli e abbandonano la mamma sanguinante per strada

Alla crudeltà umana non c’è mai fine. Circa un paio di settimane fa, in Irlanda, dei ladri hanno rapito una cagnolina di razza Springer Spaniel ed i suoi sette cuccioli di appena otto settimane.

La cagnolina, Daisy, è stata poi ritrovata a circa 100 km da casa, nella contea di Wexford, senza microchip: non contenti, i ladri, non solo le hanno portato via i piccoli, ma per poterlo fare le hanno dovuto estrarre il microchip che aveva nel collo con un coltello e l’hanno lasciata sanguinante per strada senza cibo né acqua.

Daisy ora è disperata e non riesce a darsi pace senza i suoi piccoli. Nonostante l’immediato appello sui social della sua proprietaria, Patricia Doyle, di Forest, Mabel, Maggie, Betty, Bonnie, Coba e Sam (quesi i nomi dei cuccioli) non si è più saputo nulla.

Probabilmente, i ladri hanno rapito questa piccola famiglia per poter rivendere i cagnolini, dato che entro qualche settimana sarebbero stati tutti resi adottabili.

Patricia Doyle continua ancora adesso i suoi appelli sul web, confidando nella correttezza di coloro che, magari, potrebbero venire a conoscenza o a contatto di una cucciolata improvvisamente disponibile di Springer Spaniel. “Questi cuccioli sono là fuori da qualche parte a struggersi perché sono senza la loro mamma. Se sei preoccupato, o se sai che potresti averne inconsapevolmente acquistato uno, fai la cosa giusta e contattami.” scrive Patricia.

I piccoli hanno bisogno della loro mamma e lei di loro: va fatto tutto il possibile per riunirli; così come va assolutamente fatto tutto il possibile per trovare i responsabili e fare in modo che non accada mai più qualcosa di così crudele.