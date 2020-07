Due ore nella natura a settimana per essere felici

Secondo un recente studio di un team di ricerca della University of Exeter Medical School, basterebbero due ore a settimana all’aria aperta per essere felici.

Basata sulle informazioni di un’indagine di Natural England, ovvero il più grande studio del mondo che raccoglie dati sui rapporti tra persone e natura, questa ricerca non tratta solo di eco-terapia e di benefici, ma anche di consigli su come frequentare al meglio parchi, boschi, mare, montagna, campagna per avere l’opportunità di godere di quanti più benefici possibili dallo stare all’aria aperta.

Circa 20.000 persone inglesi di diversi sesso, età e stile di vita sono state prese come campioni per questo studio.

Alla fine, si è notato che le persone più soddisfatte e serene della propria vita erano quelle che avevano occasione di stare per molto tempo nella natura o comunque all’aria aperta per molte ore a settimana.

Ad appoggiare questa tesi, il fatto che coloro che non avevano auto questa possibilità si sono dichiarati insoddisfatti della vita da loro condotta.

Altri ancora, hanno poi ammesso di avere o di aver avuto dei problemi di salute riconducibili alla mancata possibilità di trascorrere frequentemente del tempo lontano dalla città o dalla propria abitazione.

Il modo di prendersi cura del proprio benessere tramite la natura è chiamato eco-terapia.

L’eco-terapia sta alla base della necessità di ognuno di noi di creare delle relazioni positive con l’ambiente che ci circonda, trascorrendo del tempo tra i boschi, in montagna o in riva al mare, utilizzando cuore, mente e sensi per avvicinarci emotivamente alla natura ed ai suoi innumerevoli benefici medici, emotivi e terapeutici.

Ogni volta che ammiriamo un paesaggio, ci sediamo in un prato, ci dedichiamo alla cura del giardino o interagiamo con gli animali domestici (cavalli, conigli, gatti, cani, galline…) pratichiamo l’eco-terapia.

Sicuramente, se si ha la fortuna di vivere lontano dalle grandi città, le occasioni per staccare la spina e rifugiarsi nella natura sono più facili da trovare, diversamente da chi, invece, vive in città. Questa è certamente la grande fortuna di chi abita tra le splendide montagne del nostro Trentino.