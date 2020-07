Dominio Baracetti, Sandro Bordignon (AGIRE): “Solidarietà, ma ciò conferma la mancanza di organizzazione”.

Continua a tenere banco la vicenda del reindirizzamento dei domini di Alessandro Baracetti, candidato sindaco del centrodestra, acquistati da ignoti, verso il sito web del candidato della sinistra Franco Ianeselli.

Sulla vicenda è intervenuto nella mattinata Sandro Bordignon di Agire per il Trentino che ha espresso solidarietà all’«avversario» ma che non ha mancato di lanciare qualche frecciatina sull’organizzazione del suo staff.

«È l’ennesima riprova di quanto, noi di AGIRE per il Trentino, diciamo da tempo.» – esordisce Bordignon (foto) – da un lato abbiamo il barbudos Ianeselli che – dichiarandosi estraneo alla vicenda (così come i membri del suo staff) – definisce amabilmente “opera di qualche burlone” un avvenimento abbastanza grave. D’altronde non ci poteva aspettare una forte presa di posizione da una persona che in molti ambiti – come quello della proprietà privata – si rifà ad un’ideologia che sottraeva le terre dei kulaki (proprietari terrieri russi) dichiarandoli “nemici dello Stato».

«Dall’altro – aggiunge Bordignon – si conferma ciò che abbiamo sempre imputato al candidato sindaco del centrodestra e che ha portato alla nostra cacciata da una coalizione che abbiamo contribuito a creare, ovverosia la mancanza di organizzazione e l’assenza di una squadra che lo sostenga veramente. Come è possibile, ci si chiede – soprattutto pensando che le elezioni comunali si sarebbero dovute svolgere lo scorso 3 maggio che solo ora, a luglio, quando mancano ormai pochi giorni alla scadenza relativa alla pubblicazione sui siti internet del materiale richiesto dalla normativa elettorale, Baracetti si accorga del fatto che i domini per i siti internet gli sono stati sottratti ancora a febbraio?»

L’esponente di Agire per il Trentino poi esprime solidarietà a Baracetti con una punta ironica: «La nostra piena solidarietà va comunque ad Alessandro Baracetti. Finalmente abbiamo capito cosa intendeva quando diceva che “AGIRE ha il dominio politico”, in effetti il dominio del nostro sito lo abbiamo registrato appena nati, ancora nel 2016».

