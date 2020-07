Campodenno, via libera della Provincia al finanziamento dei lavori all’imbocco di via Salvez

La giunta provinciale ha dato il proprio benestare al finanziamento dei lavori all’imbocco di via Salvez a Campodenno, all’incrocio con la Strada Provinciale 67. Lavori che sono ora appaltabili a tutti gli effetti.

Dopo l’approvazione in linea tecnica del progetto da parte del Comune di Campodenno, che prevede una spesa di 151.048 euro, la giunta provinciale ha ora deliberato la concessione del contributo di 142.628,25 euro per realizzare l’intervento, pari al 95% della spesa ammessa di 150.135 euro.

Attualmente l’incrocio tra via Salvez e la provinciale non è del tutto funzionale e costringe i conducenti dei veicoli a manovre spesso pericolose.

Pubblicità Pubblicità

Ad esempio, chi intende svoltare a destra per immettersi da via Salvez sulla Strada Provinciale deve invadere la corsia opposta. Lo stesso vale per la manovra di svolta a sinistra dalla Provinciale.

Via Salvez, tra l’altro, è una strada parecchio trafficata: conduce infatti alla caserma dei Vigili del Fuoco, al Magazzino Comunale e al Campo Sportivo, per cui è transitata anche da mezzi pesanti e ingombranti, nonché da veicoli che operano in regime di emergenza.

L’opera è stata quindi progettata per modificare il tratto iniziale di via Salvez, al fine di migliorare l’intersezione con la provinciale, oltre a realizzare un tratto di marciapiede, oggi assente, che vada a collegarsi con quello esistente poco più a nord, in direzione Termon.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità