“Tutto il mio folle amore” c’è voglia di cinema all’aperto a Trento

Proseguono gli appuntamenti del cinema all’aperto, rassegna promossa dal Comune di Trento in collaborazione con Trentino Film Commission, Opera Universitaria di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino.

Domani, 21 luglio, alle 21.45 c’è il film drammatico di Gabriele Salvatores “Tutto il mio folle amore”, con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian, durata 97 minuti. La rassegna è ospitata nel giardino del MUSE e fa parte del programma di attività culturali estive “Summertime“.

Le norme di sicurezza vigenti fissano il limite massimo di capienza degli spazi, pari a 450 persone per il giardino del Muse; gli spettatori dovranno osservare le consuete norme di sanificazione, indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto e rispettare il distanziamento fisico.

Pubblicità Pubblicità

Trama: Trieste. Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della personalità, con il quale sua madre Elena si confronta da sempre.

Col tempo ad aiutare Elena nell’impresa è sopraggiunto suo marito Mario, che ha imparato a voler bene a Vincent come ad un figlio e l’ha adottato legalmente. Ma quando sulla scena irrompe Willi, il padre naturale del ragazzo che ha abbandonato lui ed Elena alla notizia della gravidanza, quel poco di equilibrio che si era instaurato con un figlio gestibile a stento si rompe, e Vincent trova la via di fuga che cercava: si infila nel furgone di Willi, cantante da matrimoni e da balere soprannominato “il Modugno della Dalmazia”, ora diretto verso una tournée nei Balcani.

Qui di seguito gli altri titoli in programma:

28 luglio: Alice e il sindaco di Nicolas Pariser (commedia, Francia, 2019)

4 agosto: 18 regali di Francesco Amato (biografico drammatico, Italia, 2020)

11 agosto: La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (commedia, Italia, 2019)

18 agosto: Parasite di Bong Joon-ho (drammatico, Corea del sud, 2019)

25 agosto: Gli anni più belli di Gabriele Muccino (commedia, Italia, 2020)

1 settembre: Joker di Todd Phillips (azione avventura, Usa, 2019) in inglese con sottotitoli in italiano

Pubblicità Pubblicità



Info

Numero verde URP: 800017615

Per le proiezioni al Muse rimane fisso il costo di ingresso (5 euro, ridotto 3 euro per i ragazzi fino a 15 anni).

Apertura cassa: un’ora prima della proiezione

Il biglietto è acquistabile anche: online su clicca a partire da una settimana prima della proiezione, presso la Cassa dell’Auditorium S. Chiara, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00, Casse Rurali in orario di sportello (compatibilmente con le regole covid di accesso ai singoli istituti)

Le proiezioni saranno annullate in caso di maltempo.