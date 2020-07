Rovereto, 200 tamponi per circoscrivere il focolaio alla Bartolini

In merito ai tre casi con sintomi da Covid-19 in una ditta di Rovereto l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha immediatamente attivato le procedure per circoscrivere il focolaio effettuando l’inchiesta epidemiologica e i tamponi ai contatti delle persone positive al Coronavirus.

La positività al tampone è stata riscontrata sabato scorso in tre persone che hanno accusato i sintomi del Coronavirus dal 13 luglio e per i quali era già stato disposto l’isolamento.

L’inchiesta epidemiologica ha rilevato che le tre persone positive erano tutte appartenenti al turno di lavoro notturno e pertanto sono stati immediatamente disposti i tamponi per tutti i lavoratori che condividevano lo stesso turno di lavoro dei contagiati, compresi gli addetti alle pulizie.

Nella mattinata di ieri sono stati effettuati 70 tamponi.

Dal momento che nella sede di lavoro dei tre contagiati sono presenti numerose aziende che svolgono attività diverse (stoccaggio, logistica, fornitura di servizio di trasporti) per oggi mattina sono in programma ulteriori 69 tamponi per i lavoratori dei turni diurno e pomeridiano dei servizi di logistica e 50 per gli autisti dei servizi di trasporto.

L’allarma sul possibile allargarsi del contagio arriva anche dai sindacati secondo i quali ci sarebbero anche molti padroncini da sottoporre ai test.

