Levico: giovedì a Vivere il Parco i racconti de Il Quadro Parlante

Nel Parco delle terme di Levico, giovedì 23 luglio dalle ore 16.00 alle 19.00 proseguono le attività culturali proposte nell’ambito di Vivere il Parco con il racconti de Il Quadro Parlante.

Il programma Vivere il Parco è organizzato dal Servizio sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Il Quadro Parlante è un’avventura scenica di pochi minuti ed è destinata ad uno spettatore e ad un attore soltanto. A dividerli c’è un quadro trasparente e l’accesso all’installazione è consentita ad una persona per volta, un piccolo teatro in cui si incontrano l’attore e lo spettatore. Ambedue esistono e si specchiano, si vedono e si ascoltano a vicenda come all’interno di un dipinto.

A riempire lo spazio che li separa c’è una storia raccontata dalla viva voce dell’attore per un’esperienza esclusiva e ogni volta unica. Un viaggio indimenticabile in un tempo sospeso e magico, a tu per tu con la vita.

Tutti i racconti narrati sono creazioni originali di Carlo La Manna e Alessio Kogoj, ideatori dell’opera. La produzione esecutiva è di Arte20 e I Teatri Soffiati.

Il punto di ritrovo è fissato nei pressi del Grande Faggio all’interno del parco ed in caso di maltempo l’attività verrà spostata presso la terrazza coperta della serra.

Per poter partecipare alla narrazione è obbligatorio iscriversi al fine di definire l’orario. Ci si può rivolgere all’ APT Valsugana tel. 0461 727700 – tel. 0461 706824 e-mail: info@visitvalsugana.it.